Правда или миф: во время чрезвычайного положения в Эстонии стали больше пить

Портал Elu24 поинтересовался как у производителей алкогольных напитков, так и представителей магазинов – действительно ли во время пандемии коронавируса люди в Эстонии стали больше пить, или это всего лишь предположение, которое бытует в народе, но не подтверждено фактами.

«Вполне возможно, что потребление алкоголя в настоящее время возросло», – предположила психолог Тийна Калда в эфире радио Elmar. Она объяснила, что этому может быть несколько причин.

«Дома пить легче: меньше ограничений, никто не следит.

Например, в паре, которая в раньше выходила бы в свет вместе, кто-то не пил из-за того, что был за рулем. С большой вероятностью теперь в пятницу они выпьют по бокалу вместе дома, – говорит Калда, – Если из-за карантина вам не нужно выходить утром на работу или вы работаете из дома, намного проще оправдать несколько бокалов вина вечером за фильмом».

Слабый заменили крепким?

Подтверждают ли статистические данные магазинов, что люди стали нажимать на горячительные напитки во время чрезвычайного положения в стране?

«По сравнению с предыдущим годом продажи пива значительно снизились как в марте, так и в апреле, в то время как продажи крепких алкогольных напитков и вин увеличились», – сказала Elu24 Марге Кикас, руководитель отдела продаж Maxima в Эстонии. Она также отметила, что уровень продаж игристых вин намного ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В магазинах Prisma было продано почти на 30 процентов больше крепких спиртных напитков и вина, чем в марте и апреле прошлого года. Продажи слабоалкогольных напитков выросли в среднем на десять процентов.

«Год назад ставка акцизного налога на алкоголь в Эстонии была значительно выше, чем сегодня, поэтому многие покупки совершались в латвийских пограничных магазинах. Вероятно, основным фактором, повлиявшим на рост продаж в Эстонии, было снижение акцизного налога на алкоголь прошлым летом», – прокомментировал Иво Рулль, менеджер по коммуникациям Prisma Peremarket AS.

Глава отдела по связям с общественностью Rimi Estonia Катрин Батс отмечает, что в их магазинах не наблюдается значительного роста продаж алкоголя. Скорее, продажи остались на уровне прошлого года. Однако произошли некоторые сдвиги в предпочтениях. Похоже, что люди потребляют более крепкий алкоголь, то есть они, вероятно, заменяют им слабый», – сказала она.

В магазинах Rimi также заметно, что люди сейчас покупают более дешевые продукты, чем раньше, это касается и крепких, и слабых алкогольных напитков.

«Конечно, продукты с ценой кампании по-прежнему предпочтительнее. Мы также видим, что продажи больших упаковок пива увеличились во время чрезвычайной ситуации. Водка из спиртных напитков по-прежнему покупается больше всех, а самая дешевая «отвечает» за рост продаж», – прокомментировала Батс.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Во время экономического кризиса потребление алкоголя упадет?