Правда или миф: во время чрезвычайного положения в Эстонии стали больше пить
Чрезвычайное положение в стране, чего уж говорить, подвергло жителей стрессам и испытаниям. Кажется, что справиться со скукой, одиночеством и негативными эмоциями многим помогают горячительные напитки.
Портал Elu24 поинтересовался как у производителей алкогольных напитков, так и представителей магазинов – действительно ли во время пандемии коронавируса люди в Эстонии стали больше пить, или это всего лишь предположение, которое бытует в народе, но не подтверждено фактами.
«Вполне возможно, что потребление алкоголя в настоящее время возросло», – предположила психолог Тийна Калда в эфире радио Elmar. Она объяснила, что этому может быть несколько причин.
«Дома пить легче: меньше ограничений, никто не следит.
Например, в паре, которая в раньше выходила бы в свет вместе, кто-то не пил из-за того, что был за рулем. С большой вероятностью теперь в пятницу они выпьют по бокалу вместе дома, – говорит Калда, – Если из-за карантина вам не нужно выходить утром на работу или вы работаете из дома, намного проще оправдать несколько бокалов вина вечером за фильмом».
Слабый заменили крепким?
Подтверждают ли статистические данные магазинов, что люди стали нажимать на горячительные напитки во время чрезвычайного положения в стране?
«По сравнению с предыдущим годом продажи пива значительно снизились как в марте, так и в апреле, в то время как продажи крепких алкогольных напитков и вин увеличились», – сказала Elu24 Марге Кикас, руководитель отдела продаж Maxima в Эстонии. Она также отметила, что уровень продаж игристых вин намного ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
В магазинах Prisma было продано почти на 30 процентов больше крепких спиртных напитков и вина, чем в марте и апреле прошлого года. Продажи слабоалкогольных напитков выросли в среднем на десять процентов.
«Год назад ставка акцизного налога на алкоголь в Эстонии была значительно выше, чем сегодня, поэтому многие покупки совершались в латвийских пограничных магазинах. Вероятно, основным фактором, повлиявшим на рост продаж в Эстонии, было снижение акцизного налога на алкоголь прошлым летом», – прокомментировал Иво Рулль, менеджер по коммуникациям Prisma Peremarket AS.
Глава отдела по связям с общественностью Rimi Estonia Катрин Батс отмечает, что в их магазинах не наблюдается значительного роста продаж алкоголя. Скорее, продажи остались на уровне прошлого года. Однако произошли некоторые сдвиги в предпочтениях. Похоже, что люди потребляют более крепкий алкоголь, то есть они, вероятно, заменяют им слабый», – сказала она.
В магазинах Rimi также заметно, что люди сейчас покупают более дешевые продукты, чем раньше, это касается и крепких, и слабых алкогольных напитков.
«Конечно, продукты с ценой кампании по-прежнему предпочтительнее. Мы также видим, что продажи больших упаковок пива увеличились во время чрезвычайной ситуации. Водка из спиртных напитков по-прежнему покупается больше всех, а самая дешевая «отвечает» за рост продаж», – прокомментировала Батс.
Во время экономического кризиса потребление алкоголя упадет?
«Кризис длится слишком короткое время, чтобы делать далеко идущие выводы об изменениях в тенденциях потребления», – сказал Elu24 менеджер Liviko Янек Кальви. По его словам, первые три месяца были очень многообещающими для Liviko с коммерческой точки зрения, и последствия кризиса не ощущались до середины марта.
«Модель, которая подтверждается годами, скорее говорит о том, что во время экономических кризисов потребление алкоголя уменьшается, а увеличивается – в условиях экономического роста. Мне также известны предположения о том, что продолжающийся кризис может привести к растущей тенденции потребления алкоголя, но, по крайней мере, продажи Liviko не подтверждают этого», – говорит Кальви.
«Большинство предприятий общественного питания и развлечений, где люди пили алкоголь, были закрыты, и можно предположить, что небольшая часть этого потребления была перенесена в дома», – отмечает Кальви.
А вот если говорить об экспорте, тут все гораздо хуже. Уменьшение количества туристов, туристической торговли и объемов экспорта оказывает значительно большее негативное влияние на объемы производства и продаж. «В этой крупнейшей категории мы наблюдали снижение на 15-40 процентов в апреле по сравнению с предыдущим годом», – сказал Кальви.
Однако есть и исключение. В конце марта и начале апреля произошел резкий рост продаж водки Liviko, особенно крепкой (80% – Прим.ред.). «Понятно, что увеличение спроса было вызвано кратковременным дефицитом дезинфицирующих средств, а крепкая водка использовалась не в качестве напитка», – пояснил Калви.
Уже в середине апреля продажа этого спиртного упала до прежнего уровня.
«Мы также заметили, что во время кризиса потребители обратились к старым и известным отечественным брендам. Viru Valge, Vana Tallinn и Laua Viin находятся в гораздо лучшем положении с точки зрения продаж, чем более дорогие импортные аналоги», – добавил Кальви.