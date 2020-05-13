Обновленный Lido в Solaris уже открыт и ждет посетителей!

Обновленный Lido в торговом центре Solaris, который теперь расположился на двух этажах, уже открыт и ждет посетителей!
Этот ресторан с эксклюзивным дизайном является самым крупным представительством сети в Эстонии. Но несмотря на обновленный дизайн, вкус блюд остался на прежнем высоком уровне.
Приходите и убедитесь сами, ведь места хватит всем, чтобы безопасно насладиться любимыми блюдами!
Также скоро на третьем этаже торгового центра откроется обновленный ресторан Vapiano, а пока на первом этаже работает пункт take away.