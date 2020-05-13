Обновленный Lido в Solaris уже открыт и ждет посетителей!

Этот ресторан с эксклюзивным дизайном является самым крупным представительством сети в Эстонии. Но несмотря на обновленный дизайн, вкус блюд остался на прежнем высоком уровне.

Приходите и убедитесь сами, ведь места хватит всем, чтобы безопасно насладиться любимыми блюдами!