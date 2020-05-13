Ср, 13.05.2020
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Обновленный Lido в Solaris уже открыт и ждет посетителей!

Торговый центр Solaris.

ФОТО: Liis Treimann

Обновленный Lido в торговом центре Solaris, который теперь расположился на двух этажах, уже открыт и ждет посетителей! 

Этот ресторан с эксклюзивным дизайном является самым крупным представительством сети в Эстонии. Но несмотря на обновленный дизайн, вкус блюд остался на прежнем высоком уровне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Приходите и убедитесь сами, ведь места хватит всем, чтобы безопасно насладиться любимыми блюдами!

Также скоро на третьем этаже торгового центра откроется обновленный ресторан Vapiano, а пока на первом этаже работает пункт take away.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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