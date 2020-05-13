Эстонская певица: если бы не матч на Сааремаа, вспышка заболеваемости произошла бы на концерте Киркорова

По словам эстонской певицы Грете Пайа, жители Саарема разделились на два лагеря – одни винят в эпидемии COVID-19 в Эстонии команду по волейболу, приехавшую из Италии для проведения матча, другие придерживаются иных взглядов.
Эстонская певица Грете Пайа, которая является уроженкой Сааремаа, считает, что ей повезло: так как она является членом особой команды Rally Estonia и уже несколько раз сдала тест на коронавирус в лаборатории SYNLAB, она смогла несколько раз навестить своих близких на острове. В последний раз она отправилась на Сааремаа в прошлый понедельник.
У меня довольно бурная фантазия и когда я сделала тест в первый раз, у меня проскакивали разные мысли,
– призналась она в эфире передачи «Hommik» на Raadio 2.
Хотя у самой певицы не было никаких симптомов, некоторые из ее знакомых все же заболели: у кого-то болезнь протекала легко, у кого-то – симптомы были более тяжелыми.
«К счастью, сейчас все в порядке, в моей семье все здоровы», - сказала Пайя.
В начале эпидемии в Эстонии разразился крупный скандал, связанный с итальянским волейбольным клубом Milano Powervolley, который посетил Сааремаа для проведения матча. После возвращения некоторые волейболистки заболели и были помещены на карантин на своей родине. Ханнесу Сеппу, директору клуба Saaremaa VK, был поставлен диагноз коронавирус. По словам Пайи, островитяне разделились на два лагеря в связи с этим инцидентом, но она хочет оставаться аполитичной, когда говорит об этом.
«У меня нет мнения по этому поводу, но, как они сказали, если бы не было этой волейбольной игры, взрыв (певица имеет в виду вспышку коронавируса) произошел бы на концерте Киркорова», - сказала она.