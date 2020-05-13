Эстонская певица: если бы не матч на Сааремаа, вспышка заболеваемости произошла бы на концерте Киркорова

Эстонская певица Грете Пайа, которая является уроженкой Сааремаа, считает, что ей повезло: так как она является членом особой команды Rally Estonia и уже несколько раз сдала тест на коронавирус в лаборатории SYNLAB, она смогла несколько раз навестить своих близких на острове. В последний раз она отправилась на Сааремаа в прошлый понедельник.

У меня довольно бурная фантазия и когда я сделала тест в первый раз, у меня проскакивали разные мысли,

– призналась она в эфире передачи «Hommik» на Raadio 2.

Хотя у самой певицы не было никаких симптомов, некоторые из ее знакомых все же заболели: у кого-то болезнь протекала легко, у кого-то – симптомы были более тяжелыми.

«К счастью, сейчас все в порядке, в моей семье все здоровы», - сказала Пайя.



В начале эпидемии в Эстонии разразился крупный скандал, связанный с итальянским волейбольным клубом Milano Powervolley, который посетил Сааремаа для проведения матча. После возвращения некоторые волейболистки заболели и были помещены на карантин на своей родине. Ханнесу Сеппу, директору клуба Saaremaa VK, был поставлен диагноз коронавирус. По словам Пайи, островитяне разделились на два лагеря в связи с этим инцидентом, но она хочет оставаться аполитичной, когда говорит об этом.