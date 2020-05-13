Михалкова в прозрачном одеянии рассказала о самом близком спутнике

«Он знает мои главные тайны. Он чаще других с нежностью обнимает мои плечи. Мой любимый. Мой надежный. Увидела его издалека и меня пронзило острое чувство, что мы созданы друг для друга. Сегодня мы вместе. Перед сном я с ним репетирую роли, иногда мы выходим на пляж или на балкон насладиться московским закатом», — написала Михалкова.

Но на то Юлия и юмористка, чтобы уметь шутить. Как оказалось, объект ее восхищения — не мужчина, а пеньюар из черного шифона, в котором она и появилась на фото. В свое время экс-звезда шоу «Уральских пельменей» искала такую вещь, следуя за образом утонченных голливудских актрис 50-х. Судя по фото и многочисленным комментариям под ним, ей удалось достичь желаемого эффекта.