«Такими данными грех не похвастать»: Плетнева в откровенном боди пленила фанатов

Певица поняла, что может добиться успеха как артистка без демонстрации своей фигуры, к чему прибегают многие звезды эстрады.

После проекта „Маска“ я окончательно убедилась, что внешние данные — далеко не главное в нашей жизни! Вы со мной согласны?

— написала Плетнева подписчикам в Instagram.

При этом артистка сопроводила пост откровенным снимком. На нем Анна стоит боком в черном боди с зауженной линией бикини и глубоким декольте. Приложила ли она это фото ради шутки или шуткой был ее короткий текст, подписчики не поняли. Отсюда мнения по поводу написанного разделились.

«Сказала красотка с копной волос, спортивной фигурой и вдобавок с талантами в виде слуха и голоса»;

«Да, главное что внутри! Люблю тебя!»

«Ну, не совсем. Попугайчик тоже подкупал зрителя и жюри своей яркостью, красотой!»

«Такими данными грех не похвастать»;