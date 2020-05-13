Мадонна поделилась селфи в нижнем белье после слухов о пластике ягодиц

Наконец-то я пройду восстановительное лечение после операции по удалению хряща! Я бы прыгала вверх и вниз, если бы могла после восьми месяцев боли! Пожелайте мне удачи!

— подписала фото звезда.

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Из-за операции на колене, о которой говорит Мадонна, поп-певица была вынуждена отменить несколько своих концертов в рамках тура Madame X. В последнее время звезду вообще преследуют проблемы со здоровьем — как выяснилось, во время концертного тура она также болела коронавирусной инфекцией, которую сначала приняла за грипп.

На одном из новых снимков, снятых в ванной, певица запечатлела себя со спины, показав ягодицы и тем самым развеяв слухи, что она делала глютеопластику.

В прошлом году поклонники заподозрили певицу в том, что она прибегала к помощи хирургов, так как во время одного из ее выступлений они заметили, что ее ягодицы меняют форму. Однако на этот раз обвинить ее в ненатуральности, кажется, не осмелился никто.

Королева! Желаем удачи!