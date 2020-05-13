Вопрос читательницы: может ли босс заставить меня выйти на работу, если я боюсь коронавируса?

Пока из ограничений лишь границы с Россией и Швецией - туда нас пока не пускают, также не пускают граждан в казино, кино и на концерты любимых звезд. Но если с концертами ситуация прояснилась, то казино, кино и границы пока остаются закрытыми. Правила держать дистанцию 2 метра со всеми людьми, кого видишь, тоже остается. И у читательницы портала Sõbranna возник рабочий вопрос, на который найдет разумный ответ.

«Из-за чрезвычайного положения наш ресторан был закрыт с середины марта и до конца апреля, ведь было запрещено обслуживать клиентов в зале. В мою работу входит именно обслуживание посетителей в зале. Теперь, с середины мая, ресторан вновь начнет принимать гостей и работодатель вызвал меня на работу. Но коронавирусная опасность же совсем не исчезла, у меня дома маленькие дети и пожилые, входящие в группу риска. Обязана ли я идти на работу? У работодателя всё равно нет возможности дать мне работу в полном объеме. Могу ли требовать от него, чтобы я пока оставалась в ожидании работы, а трудиться пошли те, у кого нет детей?»

Отвечает Эне Олле, юрист Трудовой инспекции

«Согласно Законку о трудовом договоре, работодатель должен предоставить вам работу, о которой вы договорились, и вы должны выполнять свои трудовые обязанности. Если работодатель не может вам предложить работу, о которой вы договаривались, но вы готовы трудиться (и просили о работе у работодателя многократно, но получили отказ), тогда фирма должна вам платить всё это время среднюю зарплату, это согласно 35 параграфу Трудового кодекса Эстонии.

Если теперь ситуация изменилась и работодатель может предоставить вам работу, то вы обязаны приступить к выполнению своих трудовых обязанностей (15 параграф ТК). Если боитесь идти на работу из-за COVID-19, то обсудите этот вопрос с начальником. Обратитесь к нему, например, по электронной почте с вопросом: какие меры будут приняты для защиты работников. Если вы посчитаете, что используемые методы недостаточны, сообщите об этом работодателю, подчеркнув в обращении конкретные нарушения и дайте ему разумное время на их ликвидацию. Если вы все равно не хотите возвращаться на работу, можете договориться с руководством, на каких условиях и как долго вы еще пробудете дома. Рекомендуется такие договоры делать письменно.

Если прийти к консенсусу не удастся, то вы должны принять решение: закончить договор по собственному желанию и за 30 дней уведомить работодателя, либо завершить трудовой договор по соглашению сторон».