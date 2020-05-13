Жертвы еды. Люди подсаживаются на эти продукты, как на наркотики

Они делают вас зависимыми. Но с этим можно справиться.

Какие продукты хуже наркотиков?

Желание съесть ещё одну дольку шоколада и выпить еще одну баночку газировки связано с содержанием соли, сахара, жира или всего вместе в определенном продукте. Именно эти компоненты вызывают выброс дофамина — гормона удовольствия — в мозг. Именно дофамин стимулирует центр удовольствия в мозге и «кричит» ему: «Ешь больше, пей еще!»

Ученые выяснили, какие именно продукты вызывают зависимость. И оказалось, что дело не в химических добавках, а во вкусовых ощущениях, которые вы испытываете при употреблении пищи. Чем больше едите — тем сильнее зависимость.

Сыр

Речь не про сыр-косичку, не про плавленые сырки, а про самые натуральные сорта сыра. Исследования доказывают: казеин, который содержится в сыре, — это особый протеин. Он расщепляется в желудке и образует казоморфины. Эти вещества имеют опиоидный эффект, вызывают желание есть еще и еще ради удовольствия, а не насыщения. Кстати, этот белок есть в большинстве молочных продуктов, но в сыре его настолько много, что он вызывает зависимость.

Если любите данный продукт, не нужно от него отказываться. Только ешьте в меру, все-таки продукт калорийный.

Копченая колбаса

Некоторые диетологи уверены, что включение в состав копченых колбас химических добавок и крахмала способно вызвать привыкание. Как отмечает российский технолог пищевого производства Иван Рыжков, для усиления вкуса в колбасу могут добавлять глутамат натрия E621, но данный компонент не вызывает зависимости, от которой трясутся руки, если не съесть хотя бы еще кусочек. Глутамат пробуждает аппетит. Поэтому потребители редко ограничиваются одним кружком колбасы и активно налегают на бутерброды.

Все-таки, если вы любите копчёные мясные продукты, стоит немного себя ограничивать, поскольку колбасы калорийны, в них много соли, которая задерживает воду в организме и способствует накоплению лишнего веса.

Мороженое

Любимый десерт миллионов людей — их личный наркотик. Мороженое содержит большое количество сахара и насыщенных жиров. Из-за этого добавляются лишние килограммы и появляется зависимость.

Кальций и фосфор благоприятно сказываются на здоровье костей и улучшают настроение. Мороженое стимулирует выработку тромботонина — гормона, который понижает уровень стресса в организме. А L-триптофан является естественным транквилизатором, он способен расслабить нервную систему и помогает справиться с бессонницей.

Шоколад

Еще одно лакомство, которое портит фигуру, разрушает зубы, провоцирует сахарный диабет. Но такое оно вкусное! Дело в том, что шоколад усиливает выработку не только дофамина, но и окситоцина — так называемого гормона любви. Он улучшает самочувствие, и с каждой долькой шоколада эффект только усиливается.

Хлеб

В магазинах хлебобулочные изделия всегда стараются разместить рядом с входом, чтобы у покупателя разыгрался аппетит и он скупил побольше товаров. Запах свежего хлеба способствует активному слюноотделению, и мы не можем устоять перед аппетитной булочкой. А она потом откладывается в боках, щеках и на животе.

Хлеб вызывает у человека выработку гормона экзорфина, который относится к опиоидным пептидам и содержится в глютене. Поэтому нам так сложно отказаться от мучного, похудеть и перейти на здоровую еду.

Как справиться с зависимостью?

Избавление от вредных продуктов — это проявление любви к себе и своему организму. Не нужно разом отказываться от сладкого, мучного, жирного. Диетологи рекомендуют исключать любимые, но вредные лакомства постепенно.

— Отлично помогает дневник питания. В течение недели нужно записывать всё, что вы едите, и отмечать, к каким продуктам вас тянет сильнее всего, что вы чувствуете во время употребления и после него. Причем пишите и про физические ощущения, и про эмоциональные. Так вы сможете понять, каких эмоций вам не хватает и что происходит с вашим организмом, — отмечает диетолог Екатерина Захарова.

Попробуйте найти полезную замену. Вместо сладостей — фрукты, вместо соленого сыра — овощи или белое нежирное мясо. Психологи рекомендуют подключать воображение: представляйте, как ваш организм становится сильнее, фигура — стройнее, а мозг избавляется от принуждения к вредному.