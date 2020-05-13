Джиган: «Я пережил 90 капельниц, жена меня спасла!»

34-летний Джиган пытается наладить жизнь после скандальных выходок, за которыми наблюдал многие. Рэпер признался, что прошел курс лечения в клинике для зависимых и теперь отказался даже от курения сигарет. Кроме того, музыкант пересмотрел свое отношение к людям.

Сегодня он впервые за много лет решил по-дружески пообщаться с Тимати — музыканты давно были, что называется, в контрах. Джигана тронуло, что, несмотря на конфликт, коллега поддерживал его в непростой период.

«Ты не понимаешь, что мне пришлось пережить, — говорил он в прямом эфире с основателем Black Star. — Мне сделали 90 капельниц только за три недели! Никому не советую попадать в такие трипы. В наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна... Родные тоже переживали. Жена меня спасла».

Артист отметил, что если бы не его крепкое здоровье, то давно оказался бы в психиатрической лечебнице или на том свете. «Я в шикарном настроении. У меня все хорошо. Недавно выписался из больнички. У меня на самом деле сорвало кукушку. Все знают, что я люблю спорт. Но случилась в моей жизни такая ситуация, я стал курить кальян, траву, а в Майами, в городе, где все возможно, мне стали что-то подсыпать… После этого люди не возвращаются», — говорил он.

Рэпер также поблагодарил Тимати за желание помочь, а тот в свою очередь был рад увидеть друга в трезвом состоянии. «Никогда не забуду, что ты протянул мне руку помощи. Старый друг лучше новых двух», — говорил Джиган.