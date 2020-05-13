Астрологи объявили, что три знака Зодиака в мае преодолеют черную полосу судьбы

Весной, а особенно в мае, хочется верить в то, что скоро все проблемы уйдут на второй план, и вокруг будут только счастье и радость. Но для того чтобы это сбылось, придется потрудиться.

Астрологи составили гороскоп, согласному которому некоторые знаки Зодиака смогут преодолеть полосу неудач и выйти на новый счастливый уровень.

Овен

Овен - сам кузнец своего счастья. Гороскоп наделяет представителей этого знака Зодиака упорством, трудолюбием и настойчивостью. Этот огненный знак слишком упрям, поэтому он всегда достигает поставленной цели.

Эти качества в мае Овнам особенно пригодятся. Весенний месяц готовит им серьезные проблемы: справиться с ними знак Огня должен будет самостоятельно. Однако даже несмотря на внешнее давление, Овны будут пребывать в отличном настроении и смогут добиться успеха.

Астрологи советуют им чаще делать перерывы и больше отдыхать: так у них будут силы бороться. Перезагрузка, как физическая, так и моральная, позволит Овнам противостоять всем невзгодам.

Стрелец

Стрельцы не привыкли отчаиваться и унывать, поэтому они не боятся никаких проблем, которые поджидают их в мае. Гороскоп говорит, что представители этого знака Зодиака будут смотреть на всё происходящее с позитивом, искренне наслаждаясь моментом.

Стрельцы умеют быть благодарными, поэтому и Вселенная им благоволит. Астрологи говорят, что в мае их ожидают проблемы на работе. Но дружба с влиятельными людьми и высокий уровень интеллекта помогут Стрельцам преодолеть все трудности, не испортив себе настроение. Приятный бонус: этот огненный знак сможет наладить и отношения в семье.

Козерог

Козероги не знают, что такое поражение. Представители этого Зодиака активны и смелы. Но главное их качество – трудолюбие.

Благодаря такому характеру знак Земли сможет справиться с любыми трудностями, которые будут подкарауливать его весь май. Астрологи советуют Тельцам не бояться делать первый шаг и проявлять инициативу. В отличие от всех остальных звездных представителей, этот знак только к концу мая поймёт, что у него вообще были проблемы.