Отец Келли Сильдару: я всегда буду рядом с дочерью

«Конечно, если Келли понадобится, я всегда буду рядом с ней», - говорит Тынис Сильдару.

Стало известно, что Келли Сильдару и ее младший брат Хенри (также перспективный спортсмен) теперь живут и тренируются раздельно. Келли ушла из команды отца и продолжила тренировки под руководством своего возлюбленного Михкеля Устава.

Мужская половина семейства – Тынис и Хенри – теперь живут в доме на окраине Таллинна, который ранее принадлежал Келли. Келли и ее мать Лилиан Сильдару пока живут в квартире в Мустамяэ – в прежней общей квартире семьи. По словам Тыниса Сильдару, дом записан на имя Келли, потому что деньги на его постройку и интерьер были заработаны самой спортсменкой.

Тынис Сильдару признался, что его телефон звонит без остановки. «Один звонок заканчивается, другой начинается, это все побочные эффекты дурной славы, - говорит мужчина. - На самом деле мы надеемся, что люди будет уважать нашу частную жизнь».