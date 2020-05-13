Отец Келли Сильдару: я всегда буду рядом с дочерью

Тынис Сильдару, отец и тренер 18-летней чемпионки по лыжному фристайлу Келли Сильдару, заявил, что в настоящее время не несет ответственности за тренировочные планы своей дочери, пишет Elu24.
«Конечно, если Келли понадобится, я всегда буду рядом с ней», - говорит Тынис Сильдару.
Стало известно, что Келли Сильдару и ее младший брат Хенри (также перспективный спортсмен) теперь живут и тренируются раздельно. Келли ушла из команды отца и продолжила тренировки под руководством своего возлюбленного Михкеля Устава.
Мужская половина семейства – Тынис и Хенри – теперь живут в доме на окраине Таллинна, который ранее принадлежал Келли. Келли и ее мать Лилиан Сильдару пока живут в квартире в Мустамяэ – в прежней общей квартире семьи. По словам Тыниса Сильдару, дом записан на имя Келли, потому что деньги на его постройку и интерьер были заработаны самой спортсменкой.
Тынис Сильдару признался, что его телефон звонит без остановки. «Один звонок заканчивается, другой начинается, это все побочные эффекты дурной славы, - говорит мужчина. - На самом деле мы надеемся, что люди будет уважать нашу частную жизнь».
«В настоящее время мы тренируемся с Хенри дважды в день, пять дней в неделю. У нас дома есть базовое оборудование, например, мы можем выполнять много упражнений на поддержку равновесия. По вечерам мы занимаемся бегом и другими упражнениями, - рассказал Тынис, который в настоящее время полностью посвящает себя занятиям с Хенри. - Если вторая волна коронавируса не наступит, мы планируем отправиться в Новую Зеландию на соревнования в конце августа, а осенью в Финляндию. Планы тренировок уже существуют, мы знаем, что нужно сделать, чтобы победить».