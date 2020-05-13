Стало известно, как Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Накануне российские СМИ писали о заражении коронавирусом пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова и его жены - спортсменки Татьяны Навки.

Журналисты выяснили, что во время пандемии пресс-секретарь президента России регулярно общался с журналистами кремлевского пула по телефону, в последний раз - 6 мая, при этом признаков простуды у него не наблюдалось. Уже 7 и 8 мая конференц-коллы не проводились, журналисты получали лишь письменные комментарии чиновника.

На День Победы, 9 мая, Пескова не было в Александровском саду и на других торжественных мероприятиях. СМИ отметили, что он не появился в воскресной видеопрограмме «Москва. Кремль. Путин», в которой регулярно давал интервью ведущему. Кроме того, о том, что 11 мая у Владимира Путина было запланировано очередное обращение к гражданам, Кремль сообщил на своем сайте, без участия Пескова, уточняет "МК".

По словам самого чиновника, он регулярно тестировался на коронавирус и соблюдал меры профилактики. Его супруга считает, что вирус он принем с работы, так как случаи заражения в администрации были зафиксированы еще в конце марта.

А вчера дочь пресс-секретаря Лиза Пескова в стриме Ксении Собчак прокомментировала заболевание отца. "Надеюсь, не осталось больше умников, не верящих в коронавирус", - заявила она, добавив, что когда подобное случается, "начинаешь по-другому на это смотреть".

Она также призвала зрителей соблюдать меры безопасности. "Он (вирус. - прим.) есть, я хочу призвать зрителей делать всё, что в их силах, благодарить врачей", - сказала она.

Как ранее писал Topnews сейчас Дмитрий Песков находится в больнице. «Заболел, лечусь», - сказал Дмитрий Песков.

Жена Пескова Татьяна Навка. Фигуристка подтвердила эту информацию. «Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», - заявила она.