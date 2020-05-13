Игорь Верник опубликовал откровенное фото с беременной женой

Архивной фотографии уже больше 20 лет - она была сделана в 1999 году. Поводом для публикации стал прошедшей накануне День матери, который отмечали во многих стран мира.

По словам Игоря Верника, снимок был сделан примерно за месяц рождения сына. Поклонники отмечают, что единственный сын Верника очень похож на мать.

Григорий Верник ФОТО: Instagram