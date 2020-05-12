ФОТО ⟩ Семья Сильдару распалась: кому достанется шикарный таллиннский дом 18-летней чемпионки?

Стало известно, что Келли Сильдару и ее младший брат Хенри (также перспективный спортсмен) теперь живут и тренируются раздельно.

Уже прошлой осенью появились первые ласточки того, что в, пожалуй, самой известной эстонской спортивной семье Сильдару произошел раздор. Келли ушла из команды отца и продолжила тренировки под руководством своего возлюбленного Михкеля Устава.

Келли и Тынис Сильдару, когда все было хорошо.

В понедельник Delfi написал, что семья распалась и больше не живет под одной крышей. Мужская половина семейства – Тынис и Хенри – теперь живут в доме на краю Таллинна, который ранее принадлежал Келли. Келли и ее мать Лилиан Сильдару пока живут в квартире в Мустамяэ – в прежней общей квартире семьи.

Первоначально шикарный дом, который был построен в Таллинне, был записан на Тыниса, но в январе прошлого года суд установил ипотеку на дом в пользу Келли. А все потому, что деньги на постройку шикарного дома были заработаны с помощью премий за блестящие победы самой Келли.

По данным крепостной книги, ипотека на участок с домом в 404 340 евро установлена в пользу Келли Силдару, согласно решению суда от 8 января 2019 года. Соответствующая запись была внесена 17 января 2019 года. Впрочем, помимо имущества стороны должны поделить и денежные средства. Пока они не достигли договоренности по этому вопросу.

Также, будучи совершеннолетней, Келли Сильдару через своего представителя, адвоката Хелен Хяэле, подала запрос в Эстонскую лыжную ассоциацию, чтобы узнать о движении средств спонсорской поддержки от иностранных фирм, которые поступали на общий счет спортивной команде Сильдару. В отправленном письме адвокат спортсменки запросила подтверждение того, что деньги, предназначенные для Келли, не используются в судебных спорах против самой фристайлистки.

Келли Сильдару и ее мать Лиллиан. ФОТО: Remo Tõnismäe / Postimees

Комментарий защитника Келли Сильдару

Портал Elu24 попросил адвоката Келли Сильдару Хелен Хяэле прокомментировать историю, комментарий опубликован полностью:

«Келли и Лилиан попросили меня сказать, что они не хотят обсуждать внутренние проблемы семьи в прессе. Это правда, что это трудные времена для семьи. Решение семейных проблем при помощи прессы не является ни хорошим, ни правильным.

Келли и Лилиан понимают интерес прессы, но просят прессу уважать их желание не обсуждать семейные вопросы через СМИ.

Келли и Лилиан также отмечают, что если пресса по-прежнему считает необходимым публиковать какие-либо материалы, связанные с их личной жизнью, стоит рассмотреть ситуацию более всесторонне, например, принять во внимание, что Келли достигла совершеннолетия и начинает самостоятельную жизнь, а Хенри все еще нуждается в большей поддержке и защите семьи».