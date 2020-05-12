Огонь! Миниатюрная жена Галустяна показала фигуру в купальнике

34-летняя Виктория Галустян порадовала подписчиков солнечным фото, сделанным когда-то на пляже. Супруга комика получила множество комплиментов, пишет Woman.
Викторию Галустян не назовешь активной пользовательницей Инстаграма. Супруга Михаила периодически пропадает из поля зрения фолловеров, но на карантине все же решила поделиться летним кадром и порассуждать об отношениях с мужем.
Миниатюрная красотка поделилась фото, на котором позирует у моря. Виктория в слитном черном купальнике продемонстрировала изгибы фигуры и бронзовый загар.
«Видеть меня на пляже мужу нравится больше, чем на кухне. А вкусно поесть он любит. Поэтому, пока он смотрел на меня, приготовила уху прям на берегу. Не кормя, далеко не уедешь», — подписала кадр Галустян.