«У мужа ситуация сложнее»: заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка вышла на связь

Фигуристка была госпитализирована, как и ее муж. Она отметила, что за самочуствием ее и супруга пристально наблюдают врачи.

«Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовались показатели, температуры нет. Говорят, что женщины переносят легче, наверное, это правда», — поделилась Татьяна.

«Дмитрий Сергеевич под контролем, с ним все в порядке. Лечимся. Чтобы не подвергать риску всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», — подчеркнула Навка.