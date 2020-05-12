Первый онлайн-концерт «Евровидения-2020»: где и когда смотреть

Посмотреть первый онлайн-концерт можно будет на официальном YouTube-канале "Евровидения". В 22:00 по эстонскому времени поклонники конкурса смогут увидеть клипы на песни исполнителей, которые должны были выступать в первом полуфинале в Роттердаме.