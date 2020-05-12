Первый онлайн-концерт «Евровидения-2020»: где и когда смотреть

Сегодня, 12 мая, состоится первый альтернативный онлайн-концерт "Евровидения-2020" – "Чествование песен "Евровидения", который был запланирован вместо полуфиналов песенного конкурса 12 и 14 мая, пишет Сегодня.
Напомним, что вместо грандиозного финала 16 мая состоится шоу Europe Shine A Light ("Европа зажигает свет").
Посмотреть первый онлайн-концерт можно будет на официальном YouTube-канале "Евровидения". В 22:00 по эстонскому времени поклонники конкурса смогут увидеть клипы на песни исполнителей, которые должны были выступать в первом полуфинале в Роттердаме.
Сегодня вы увидите представителей следующих стран: Россия, Беларусь, Украина, Литва, Румыния, Хорватия, Северная Македония, Швеция, Германия, Италия, Словения, Австралия, Ирландия, Норвегия, Кипр, Азербайджан, Мальта, Израиль и Бельгия.
Уку Сувисте, который должен был представить Эстонию на конкурсе в этом году, покажет свой клип в четверг, 14 мая.