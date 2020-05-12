Назван победитель «Евровидения-2020»: счастье было так возможно, так близко!
Если бы вы только знали, что такое не везет... например, певцу Уку Сувисте, чья давняя мечта зажечь на сцене «Евровидения» почти исполнилась, но из-за коронавируса в последний момент песенный конкурс перенесли на следующий год и певцу не дали возможности автоматически представить Эстонию в Роттердаме в следующем году.
Но самое большое разочарование ждало в этом году нашу страну-соседку - Литву! Именно она победила в интернет-голосовании, такого качественного хита у этой прибалтийской страны еще не было, победу Литве долгое время предрекали и букмекеры. По версии фанатом песенного конкурса «Евровидение», с результатом в 121 балл побеждает группа The Roop с хитом «On Fire». Песни конкурса оценивали 25 представителей Wiwibloggs. Для оценивания использовалась та же система, что и на «Евровидении», баллы можно было ставить от 1 до 7, а высокие оценки 8, 10 и 12 озвучивали в эфире.
На втором месте с количеством баллов 104 оказалась Болгария с песней «Tears Getting Sober». А на третьем месте Швейцария с хитом «Répondez-moi».
Эстония в этот раз набрала 0 баллов. Быть может, именно отмена конкурса «Евровидение-2020» спасла нас от позора.
Смотрите видео, в котором производится оценивание и слушайте саму песню!