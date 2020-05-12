Назван победитель «Евровидения-2020»: счастье было так возможно, так близко!

Но самое большое разочарование ждало в этом году нашу страну-соседку - Литву! Именно она победила в интернет-голосовании, такого качественного хита у этой прибалтийской страны еще не было, победу Литве долгое время предрекали и букмекеры. По версии фанатом песенного конкурса «Евровидение», с результатом в 121 балл побеждает группа The Roop с хитом «On Fire». Песни конкурса оценивали 25 представителей Wiwibloggs. Для оценивания использовалась та же система, что и на «Евровидении», баллы можно было ставить от 1 до 7, а высокие оценки 8, 10 и 12 озвучивали в эфире.