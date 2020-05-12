Ретроградная Венера с 13 мая 2020 года: какие перемены в любви ждут знаки Зодиака

Май пройдет под эгидой ретроградности. Обратное движение Венеры можно считать одним из самых опасных и неприятных для людей. Старайтесь следовать рекомендациям, чтобы не терпеть поражения в амурных делах.

Овен

У Овнов могут появиться проблемы в общении с людьми в целом, потому что ретроградная Венера лишит их сил, желания общаться, воодушевления и стремления к оптимизму. В связи с этим Овнам стоит рассмотреть утренние медитации в качестве начала каждого дня. Они помогут избавиться от негативных мыслей и настроя, из-за чего люди потянутся к ним снова. В любви это будет очень важным фактором успеха.

Телец

Тельцам нужно будет воспользоваться своим уединенным положением себе во благо. Необходимо будет сфокусироваться на работе и делах. С другой стороны, если захочется победить негативное влияние ретроградной планеты, то можно уповать на силу мысли. Закон притяжения будет работать с той же силой, что и всегда, поэтому банальная уверенность в себе повысит шансы Тельцов на удачный флирт и знакомства во второй половине мая и почти весь июнь.

Близнецы

Единственное, чего стоит остерегаться Близнецам, — это недоброжелатели, которые могут своими словами и действиями разрушить их отношения или брак. Заговоры от злых людей помогут не поддаться их влиянию и сфокусироваться на важном. Одиноким Близнецам в этот период повезет. Главное — с 13 мая перестать слушать советы окружающих, сфокусировавшись на своих мыслях и желаниях в сфере любви.

Рак

Ракам не стоит корить себя за прошлые ошибки. Влияние ретроградной Венеры приведет к тому, что Раки почувствуют неоправданные сожаления и вину. Это может даже привести к самосглазу, что негативно скажется на всех сферах жизни. В любви астрологи отмечают наибольшую вероятность появления проблем. Ракам необходимо больше времени уделять семье и второй половинке. В зарождающихся отношениях с 13 мая как никогда будут нужны искренность и открытость.

Лев

Астрологи считают, что на Львах ретроградная Венера отразится не слишком негативно. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют почаще держать любовные планы в секрете, чтобы никто не заражал Львов неуверенностью. Также стоит опасаться сплетен, чужих разговоров и мнений: они могут пробудить во Львах чувство ревности. С этим помогут бороться эффективные заговоры.

Дева

Девам астрологи советуют с 13 мая пользоваться действенными ритуалами на любовь. В этот период у Дев будет отличная возможность проявить себя во всей красе. Важно эмоционально поддерживать близких в трудную минуту. Любимый человек заметит это и оценит по достоинству.

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