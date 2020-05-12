Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео

В столице Индии Нью-Дели ограбили банкомат, расположенный в помещении. Организация сообщила о происшествии в полицию, однако на месте преступления никого задержать не удалось. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на издание The Times of India.
Местные полицейские на записи увидели, что обезьяна просто повисла на банкомате – и он открылся. Животное посмотрело, что там внутри, и ушло. Правоохранители его не задержали.
В Индии обезьяны ведут себя очень нахально – часто воруют еду и могут вытащить продукты из пакета, пока вы идете домой из магазина. А когда в Индии ввели карантин и на улицах стало меньше людей, животные совсем вышли из-под контроля – обезьяны в поисках еды пришли в резиденцию президента.