Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео

Местные полицейские на записи увидели, что обезьяна просто повисла на банкомате – и он открылся. Животное посмотрело, что там внутри, и ушло. Правоохранители его не задержали.

В Индии обезьяны ведут себя очень нахально – часто воруют еду и могут вытащить продукты из пакета, пока вы идете домой из магазина. А когда в Индии ввели карантин и на улицах стало меньше людей, животные совсем вышли из-под контроля – обезьяны в поисках еды пришли в резиденцию президента.