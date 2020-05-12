Представитель пилота вертолета, на котором разбился Коби Брайант, заявил, что причина аварии — халатное поведение пассажиров

В начале 2020-го года произошла ужасная авиакатастрофа — на вертолете в Калифорнии разбился легендарный баскетболист Коби Брайант вместе с 13-летней дочерью Джанной и шестью другими пассажирами, пишет Супер.
Жена спортсмена Ванесса подала иск на вертолетную компанию и на пилота Ару Зобояна, который также погиб. Супруга баскетболиста утверждает, что Зобоян нарушил технику безопасности и решил совершить полет в плохих погодных условиях. В ответ на исковое заявление представитель пилота сказал, что причиной также могло быть халатное поведение пассажиров и что они были также осведомлены о возможных рисках.
Любые травмы или ущерб истцам и / или пострадавшим был вызван полностью или частично небрежностью или ошибкой истцов и / или пострадавших, включая знание и добровольное столкновение с сопутствующими рисками. Эта халатность была существенным фактором, вызвавшим их предполагаемый ущерб, за который ответчик не несет никакой ответственности,
- передает слова представителя TMZ.