Представитель пилота вертолета, на котором разбился Коби Брайант, заявил, что причина аварии — халатное поведение пассажиров

Жена спортсмена Ванесса подала иск на вертолетную компанию и на пилота Ару Зобояна, который также погиб. Супруга баскетболиста утверждает, что Зобоян нарушил технику безопасности и решил совершить полет в плохих погодных условиях. В ответ на исковое заявление представитель пилота сказал, что причиной также могло быть халатное поведение пассажиров и что они были также осведомлены о возможных рисках.