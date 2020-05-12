Мэрилин Керро рассказала, как действовать, чтобы мечты сбывались

«Выбирайте себе цели и мечты по комфорту, а не по пафосу и помпезности. Многие задаются вопросом: почему у меня нет миллиона долларов, раз я так этого безумно желаю? Все просто: деньги счастья не приносят. И миллион доларов не сделает вас счастливым. Вселенную не обмануть. Раз вы хотите не достатка, а денег, значит, за первым миллионом будет второй и так далее. Если вы мечтаете о машине - значит, вам надо ехать. Если вы мечтаете о «майбахе» - значит, вы хотите перед кем то показать свой достаток. А Вселенная дает необходимое, а не понты», - уверена Мэрилин Керро.