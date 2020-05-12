На границе Латвии с Литвой пограничный контроль сохранится после 15 мая

15 мая - особенный день для жителей Прибалтики. То, что уже много лет подряд считалось нормой, после 17 марта почти 2 месяца было роскошью. Жители стран Балтии из-за коронавируса не могли без веской причины пересекать границы стран Латвии и Литвы. Но теперь всё возвращается на круги своя.
Из Эстонии в Латвию можно будет проехать точно так же, как, например, из Таллинна в Тарту. Пограничники документы проверять не будут и граница как таковая будет упразднена. А вот при въезде из Латвии в Литву пограничный контроль сохранится, нужно быть готовым предъявить документы. Не забудьте взять с собой зеленую карту, водительское удостоверение и документы на автомобиль. Сообщается, что на границе Литвы будет проходить рутинная проверка документов и пограничники специально не будут препятствовать въезду в страну.
Подробнее - в видеосюжете телеканала TV3.