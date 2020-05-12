На границе Латвии с Литвой пограничный контроль сохранится после 15 мая

Из Эстонии в Латвию можно будет проехать точно так же, как, например, из Таллинна в Тарту. Пограничники документы проверять не будут и граница как таковая будет упразднена. А вот при въезде из Латвии в Литву пограничный контроль сохранится, нужно быть готовым предъявить документы. Не забудьте взять с собой зеленую карту, водительское удостоверение и документы на автомобиль. Сообщается, что на границе Литвы будет проходить рутинная проверка документов и пограничники специально не будут препятствовать въезду в страну.