Меган Маркл и принц Гарри начали раздражать своих звездных соседей

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри теперь живут в элитном поселке в американском Беверли-Хиллз. Герцоги Сассекские вызвали недовольство своих новоиспеченных соседей, пишет Cosmo.
Супруги поселились на роскошной вилле голливудского магната. Рядом с их коттеджем расположены дома многих мировых звезд. По соседству живут Кэмерон Диас с мужем, Адель, Мила Кунис и Эштон Катчер, Кэти Перри и Орландо Блум.
Принц Гарри оказался окружен звездными друзьями своей жены, включая ее лучших подруг: теннисистку Серену Уильямс и Эбигейл Спенсер. Однако, несмотря на такое обилие знаменитостей вокруг, папарацци сейчас с особым нетерпением следят за элитным поселком.
Меган и принц Гарри живут в роскошном особняке Тайлера Перри, стоимость которого оценивается в 18 миллионов долларов. Удачное расположение дома делает его практически недоступным для папарацци: он находится на вершине холма.
В надежде сделать уникальные кадры с королевским семейством фотографы идут на отчаянные шаги: они пытаются "поймать" пару из воздуха. Один из соседей герцогов, Стив Франкель, пожаловался, что теперь с раннего утра вокруг кружат вертолеты. Такой шум из-за Меган и Гарри сделал невыносимой жизнь всем людям в поселке, заявили несколько звезд.