Меган Маркл и принц Гарри начали раздражать своих звездных соседей

Супруги поселились на роскошной вилле голливудского магната. Рядом с их коттеджем расположены дома многих мировых звезд. По соседству живут Кэмерон Диас с мужем, Адель, Мила Кунис и Эштон Катчер, Кэти Перри и Орландо Блум.

Принц Гарри оказался окружен звездными друзьями своей жены, включая ее лучших подруг: теннисистку Серену Уильямс и Эбигейл Спенсер. Однако, несмотря на такое обилие знаменитостей вокруг, папарацци сейчас с особым нетерпением следят за элитным поселком.

Меган и принц Гарри живут в роскошном особняке Тайлера Перри, стоимость которого оценивается в 18 миллионов долларов. Удачное расположение дома делает его практически недоступным для папарацци: он находится на вершине холма.