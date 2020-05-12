Эстонская блогер Лиза Линд рассказала, как достичь невозможного и делать то, что хочешь

«Когда я отвечаю, почему бы тебе не начать путешествовать, научиться фотографировать, стать визажистом, то ответы всегда одни и те же. Они звучат примерно так: у меня нет такого оборудования, как у тебя, или у меня нет друзей, которые умеют фотографировать и могут научить меня. Когда дело касается спорта, это обычно что-то вроде: у меня не такие хорошие гены, как у тебя, поэтому мне труднее выглядеть прекрасно. И я перестала давать советы. Тогда меня обвинили в том, что я не хочу поделиться секретами своего успеха с другими», - пишет Лиза.

Она уверена, что для всех действий нужно только одно - желание. Она рассказала, что не умела фотографировать еще два года назад и снимала телефоном, не говоря уже о том, чтобы фотошопить фотографии. «Но я очень хотела научиться фотографировать всю ту красоту, что я видела. Только спустя годы я узнала о широкоугольных объективах, фотошопе и так далее. Нам всем нужно с чего-то начинать, самое худшее, что ты можешь сделать для себя, - это сидеть и жаловаться, что ты не можешь этого сделать, потому что... Когда я была маленькой, мои родители всегда говорили мне: нет ничего невозможного, ты сможешь все! И сегодня, когда мне все кажется безнадежным, я слышу слова своих родителей», - рассказала Линд.