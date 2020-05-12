Грязи не боятся! Все о замке, который Галкин построил для Пугачевой

Как гласит легенда, в начале 19 века одна высокопоставленная особа ехала на охоту. Путь ее лежал через деревню, где решено было сделать привал. Выходя из кареты, особа ступила в лужу и тут же произнесла с пренебрежением: «Фу, какая грязь!»

Так и появилась деревня Грязь. Спустя больше ста лет здесь живет другая именитая особа — Примадонна российской сцены Алла Борисовна Пугачева. Дом — а вернее, настоящий замок — для нее построил любящий муж Максим Галкин. Масштабный проект был запланирован еще до того, как супруги поженились. А гремела их свадьба, напомним, в 2011 году.

Замок возводили несколько лет. Эти годы звездная пара жила в 5-комнатной квартире, которую Пугачевой подарил ее бывший зять Руслан Байсаров. Иногда Пугачева и Галкин наведывалась в загородный дом Примадонны на Истринском водохранилище. В последнем теперь пережидает карантин старший внук Аллы Борисовны Никита со своей женой Алиной. 70-летняя артистка же не покидает территорию своего замка, в котором она и ее муж проживают с детьми Гарри и Лизой.

В Инстаграме Галкина часто можно увидеть интерьеры звездного жилища. И они, конечно, впечатляют.

Авторами родового имения Галкиных-Пугачевых стали архитекторы Анатолий Голев и Вера Горлицына. В одном интервью они рассказывали, что к работе над объектом было привлечено немалое количество художников, скульпторов, резчиков по камню и дереву. Перед ними стояла серьезная задача — возвести самый настоящий замок площадью почти в 3 000 квадратных метров и высотой в 6 этажей.

СМИ писали, что в доме 20 жилых комнат, грузовой лифт, подземный гараж, оранжерея, зимний сад, бассейн. Отдельного внимания заслуживает выход на крышу, с которой открывается великолепнейший вид на местность. Оттуда же виден и мини-амфитеатр. Да, у Галкина с Пугачевой есть даже он.

Убранство дома полностью соответствует слову «замок». Здесь нет и намека на минимализм. Вход охраняют медные ящеры, в холле гостей встречает рыцарь, которого Пугачева называет хранителем дома. Эти антикварные доспехи XIX века — копию лат Генриха Второго — Галкин купил несколько лет назад.

В доме вообще много предметов старины или под старину. Резные деревянные панно, обои с геральдическими лилиями, столы и стулья с позолоченными ножками, хрустальные люстры… Хозяин замка интересуется антиквариатом и при возможности пополняет коллекцию. А еще он очень гордится своей библиотекой. Она, как и положено, занимает отдельную комнату, в которой установлены дубовые многоярусные стеллажи. На полках — классика в кожаных обложках с золотым тиснением.

Утренние часы (особенно в выходные) семья любит проводить на кухне, где Алла Борисовна готовит что-нибудь вкусное, днем — обязательная прогулка на прилегающей территории, вечером — пару кадров для соцсетей в холле, украшенном картинами, или же в верхней комнате с круглым (и очень инстаграмным) окном.

Особым местом в доме является «волшебная дверь», именно так называет ее Галкин. Это, на минуточку, уменьшенная копия знаменитых дверей итальянского скульптора Лоренцо Гиберти, которые стоят во Флорентийском баптистерии. На них изображены 10 сюжетов из Ветхого Завета.

Все это лучше один раз увидеть, поэтому приглашаем вас в нашу фотогалерею, чтобы в деталях рассмотреть интерьер замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой.