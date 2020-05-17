Почему коты не любят купаться: как приучить домашнего питомца к ванне?

Почему коты не любят купаться?

Зоологи, всерьез заинтересовавшись данным вопросом, пришли к выводу – усатые совершенно не боятся воды. Купания они избегают по иным, абсолютно обоснованным причинам.

Навязанная процедура. Кошка искренне не понимает, зачем хозяин насильно усаживает ее в ванну и моет синтетическим шампунем с неприятными парфюмерными добавками. Ароматизаторы, присутствующие в шампунях для животных, с точки зрения любимца пахнут отвратительно. Зачем терпеть купание, если мурлыка может почиститься самостоятельно?

Риск переохлаждения/перегрева. Почему кошки боятся воды? Они не хотят замерзнуть. Между кожицей и шерсткой у кошачьих расположена воздушная прослойка, играющая важную роль в терморегуляции организма. Мокрая шерстка перестает защищать кота от замерзания, а быстро высушиться усатый друг не может. Эта же воздушная подушка защищает животное от перегрева, не позволяя палящим солнечным лучам нагревать кожу.

Усиление запаха. По своей природе кошачьи охотятся, находясь в засаде. Мокрая шерсть пахнет гораздо сильнее, отпугивая жертву. Одновременно сильные ароматы делают кота легкой добычей для более крупного хищника.

Грязь/бактерии. Мокрая шерсть – приглашение для пыли, грязи и разного рода бактерий, которые впоследствии попадают в желудочный тракт животного.

Смывание смазки. Шерсть котов покрыта специальной смазкой, которая защищает волоски от ломкости, делает шевелюру роскошной и блестящей. Вода обезжиривает шерсть, ухудшая ее состояние.

Иные причины

Припустим, кот все-таки пережил купание. Ему необходимо 2-3 часа усердно вылизываться, чтобы привести шерсть в порядок. Питомцам не нравится запах хлорированной воды из крана, а при попадании жидкости в уши им грозит воспаление. Кошачьи отличаются природной пугливостью, и животное, не видавшее воды, будет относиться к купанию настороженно.

Последняя причина – иная температура тела у питомцев. Она значительно ниже, чем у человека. Теплая по мнению хозяина вода кажется любимцу ледяным душем.

Хозяева приучают любимца к купанию с раннего возраста. Некоторые породы изначально любят воду (турецкий ван, вивверина, бенгал, сиамские коты). Привить питомцу любовь к воде можно несколькими способами. Все они основаны на игре и ласке, метод кнута использовать нельзя.

1. Ванна – не враг