Пн, 11.05.2020
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Двухсторонняя пневмония: известнейший эстонский культурист попал в больницу
Тест на COVID-19 — отрицательный!

Kulturist Ott Kiivikas.

ФОТО: Joakim Klementi/Postimees

Эстонский культурист Отт Кийвикас сообщил, что у него День матери прошел совсем не так, как ожидалось: посещение ЭМО закончилось для него на больничной койке с диагнозом двухсторонняя пневмония.

К сожалению, День матери у меня сложился не совсем так, как я планировал, в ЭМО я узнал, что меня кладут в больницу. Диагноз — двухсторонняя пневмония, 

- написал 42-летний культурист и добавил, что его тест на коронавирус был отрицательным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Судя по его Instagram, он сохраняет бодрое настроение и даже шутит: 

Говоря с юмором, теперь нужно понять, действительно ли рекламная компания больниц удалась или организм решил отметить свой 25-й юбилей с года, когда я в последний раз лежал в больнице. 

Супруга культуриста Гаяне Филанчук (46), муж не слишком-то хотел обращаться к врачам. 

Как вы думаете, насколько легко было отправить этого мужчину в больницу?! Это моя победа, 

- написала она в комментариях под его фото в Instagram. 

ФОТО: Madis Sinivee/Postimees

Филанчук также объяснила, как она поняла, что со здоровьем мужа что-то не так. «Но хороший урок для меня на будущее заключается в том, что если этот человек пропускает тренировку, разумно вызвать скорую помощь в тот же день», - пошутила она. 

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