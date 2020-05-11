Двухсторонняя пневмония: известнейший эстонский культурист попал в больницу

К сожалению, День матери у меня сложился не совсем так, как я планировал, в ЭМО я узнал, что меня кладут в больницу. Диагноз — двухсторонняя пневмония,

Говоря с юмором, теперь нужно понять, действительно ли рекламная компания больниц удалась или организм решил отметить свой 25-й юбилей с года, когда я в последний раз лежал в больнице.

Как вы думаете, насколько легко было отправить этого мужчину в больницу?! Это моя победа,

Филанчук также объяснила, как она поняла, что со здоровьем мужа что-то не так. «Но хороший урок для меня на будущее заключается в том, что если этот человек пропускает тренировку, разумно вызвать скорую помощь в тот же день», - пошутила она.