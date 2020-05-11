«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки в международный день матери решил порадовать подписчиков радостной новостью — он и его возлюбленная Шэрон Фонсека ждут первенца.

Я очень рад сообщить и поделиться с вами тем, что Шэрон станет мамой, и я всегда мечтал об этом,

— рассказал 52-летний бизнесмен, а после крепко обнял любимую и начал плакать.

Отметим, что такой же ролик 27-летняя Шэрон опубликовала у себя на странице — в комментариях пару сразу же начали поздравлять с грядущим пополнением и желать счастья.

Ранее Джанлука признавался, что не был готов к детям, хотя встречал разных женщин на своем пути. Долгое время у него были отношения с моделями, телеведущими и голливудскими звездами — например, ему приписывали романы с Мишель Родригес и Линдсей Лохан. В 2016 году миллионера начали замечать с дизайнером модного бренда Джорджией Габриэле, Вакки даже называл ее женой, но спустя несколько лет пара рассталась.

Шэрон появилась в Instagram танцующего миллионера в 2017 году и, по словам подписчиков, сразу же заняла особое место в его сердце. Он регулярно публиковал совместные фото и забавные видео, а также рассказывал о планах на будущее.

СМИ до сих пор периодически пестрят публикациями, в которых «разоблачают» богатый образ миллионера. По словам журналистов, у бизнесмена большие долги и все его посты не более, чем пыль в глаза для подписчиков. Вакки старается не реагировать на все домыслы и продолжает радовать публику забавными танцами и смешными роликами.