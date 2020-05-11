Португалия и Франция закрыты до 2021 года: опубликована карта стран с датами открытия их границ для туристов

Несмотря на то, что коронавирус всё еще бушует, в Европе ситуация идет на спад и многие страны уже начинают обсуждать вероятность открытия границ для туристов. Большая часть курортных стран находится в числе оптимистов, называя как время открытия летние месяцы – от июня до августа. Наибольшие пессимисты переносят время открытия на 2021 год.
Напомним, что Эстония, Латвия и Литва открывают свои внутренние границы, жители трех государств смогут с 15 мая беспрепятственно путешествовать в пределах Прибалтики, после приезда дома на карантине сидеть не надо.
Британские журналисты собрали все заявления властей различных стран, популярных у туристов, и свели эти сведения в единый список. Вот что на начало мая получилось (карта взята у газеты The Sun и приведена к русскому варианту Турпромом). Но даже если эти страны откроют границы для туристов, следует дождаться, пока в Эстонии будет снят обязательный карантин для вернувшихся из перечисленных ниже стран:
- Турция - планирует открываться для заграничный туристов в конце июля – августе, такую оценку озвучил министр туризма Мехмед Эрсой. По его словам, отели заработают к концу июня, тогда же «могут встретиться первые туристы», однако в массовом порядке страна планирует открываться в августе.
- ОАЭ – здесь также рассчитывают на июль, по крайней мере в Дубае.
- Франция – один из «эталонных» европейских пессимистов. По оценкам местных экспертов, туристы не смогут вернуться в страну до 2021 года. Такую оценку озвучила в частности президент ведомственного комитета по туризму Сильви Шевалье.
- Египет - власти страны Фараонов утверждают, что пока еще слишком рано говорить о каких-либо конкретных сроках начала приёма иностранных туристов.
- Испания – в целом выступает оптимистом, рассчитывая открыться в июне для местного и в июле-августе для въездного туризма. Впрочем, разные территории дают разные оценки. Так, на Майорке не только рассчитывают открыться к июлю, но и ведут переговоры с германскими туроператорами по этому поводу. А вот на Канарских островах их президент Анхель Виктор Торрес рассчитывает принимать иностранных туристов, начиная с ноября.
- Италия – страна, с которой в Европе «начался» коронавирус на стороне оптимистов. Бары и кафе в стране планируют заработать с 1 июня, а на допуск иностранцев рассчитывают к июлю. Правда коснется это только туристов из шенгенской зоны.
- Греция - также рассчитывает на возврат туристов в июне. «Наша цель - чтобы сезон начался в июле и, возможно, продлился до октября или ноября», - заявил министр туризма Греции Гарри Теохарис. Отели также планируют начать открываться в июне, сначала для местных туристов.
- Кипр – также оптимистичен, и рассчитывает снова принимать туристов уже в июне. Речь правда идет о туристах из относительно «чистых» от коронавируса стран Евросоюза – таких как Германия, Швейцария и Австрия.
- Болгария – рассчитывает на открытие границ для туристов в июле, «в самом худшем случае» в августе.
- Португалия – еще один скептик на европейской карте; в курортном регионе Алгарве опасаются, что туристов не увидят вплоть до 2021 года. До этого курортная промышленность может рассчитывать только на внутренний туризм, которого будет явно недостаточно. Об этом заявил Элидерико Вьегас, глава Ассоциации отелей и туризма Алгарве.
- Черногория - планирует открываться уже в июне - о том, что открытия границ Черногории для иностранных туристов и восстановления транспортного сообщения \ можно ожидать в июне, сообщили в Национальной туристической организации (NTOCG).