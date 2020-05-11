Португалия и Франция закрыты до 2021 года: опубликована карта стран с датами открытия их границ для туристов

Напомним, что Эстония, Латвия и Литва открывают свои внутренние границы, жители трех государств смогут с 15 мая беспрепятственно путешествовать в пределах Прибалтики, после приезда дома на карантине сидеть не надо.

Британские журналисты собрали все заявления властей различных стран, популярных у туристов, и свели эти сведения в единый список. Вот что на начало мая получилось (карта взята у газеты The Sun и приведена к русскому варианту Турпромом). Но даже если эти страны откроют границы для туристов, следует дождаться, пока в Эстонии будет снят обязательный карантин для вернувшихся из перечисленных ниже стран: