Кубанский триллер: блогер, усыновившая пятерых детей, ушла от своего мужа к 20-летнему пасынку

Марина Балмашева, у которой больше 400 тысяч подписчиков, стала звездой Инстаграма, рассказывая о своих «идеальных» отношениях с мужем Алексеем, проблемах многодетной семьи и борьбе с ожирением.

Тогда в эфире Первого канала Марина Балмашева с гордостью поведала о «золотом» муже, 13 лет носившем ее на руках, и их счастливой многодетной семье. Однако два месяца назад ее 45-летний муж Алексей Шавырин стал свидетелем недетских отношений 35-летней Марины с его 20-летним сыном. Похудевшая инстадива после нескольких пластических операций съехала на отдельную квартиру вместе с пасынком, бросив пятерых усыновленных детей на мужа, пишет russia.tv.

Марина обнародовала свой роман в Интернете и узнала, что такое буллинг. «И дело даже не в хейтерах, а в том, что эту новость снабдили подробностями, которых нет в реале», – заявила она. Балмашева отмечает, что не «нянчила» Вову 10 лет и не усыновляла его. Когда они съехались с Алексеем, мальчику было семь лет, его брату – девять, и через пару месяцев дети уехали на Урал, а вернулся Вова уже шестнадцатилетним. Он никогда не называл ее мамой, а она звала его «сынком» только шутку. Матерью семерых (а не пятерых) детей она называла себя в рекламных целях, раскручивая свой блог.

Марина утверждает, что крупных ссор с супругом у нее не было: они сохраняли партнерские отношения, он был прекрасным мужем и отцом, она до сих пор очень его уважает. По словам женщины, в их семье она всегда была «папой», а Алексей – «мамой», то есть она больше работала, а он занимался детьми. «Бросив пятерых детей на мужа», она по сути ничего не поменяла в укладе их жизни, считает Балмашева. Она оставила мужу дом и гасит ипотеку за него, а детям объяснила, что у них просто появилось второе жилье. По словам Марины, малыши не знают о ее романе с Вовой и могут бывать у нее по согласованному с отцом графику.