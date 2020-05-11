Кубанский триллер: блогер, усыновившая пятерых детей, ушла от своего мужа к 20-летнему пасынку

В Сети разгорелись страсти вокруг 35-летней блогера Марины Балмашевой из-под Краснодара, матери пятерых приемных детей, которая внезапно бросила своего «золотого» мужа и стала жить с 20-летним пасынком, пишет bigpicture.ru.
Марина Балмашева, у которой больше 400 тысяч подписчиков, стала звездой Инстаграма, рассказывая о своих «идеальных» отношениях с мужем Алексеем, проблемах многодетной семьи и борьбе с ожирением.
Тогда в эфире Первого канала Марина Балмашева с гордостью поведала о «золотом» муже, 13 лет носившем ее на руках, и их счастливой многодетной семье. Однако два месяца назад ее 45-летний муж Алексей Шавырин стал свидетелем недетских отношений 35-летней Марины с его 20-летним сыном. Похудевшая инстадива после нескольких пластических операций съехала на отдельную квартиру вместе с пасынком, бросив пятерых усыновленных детей на мужа, пишет russia.tv.
Марина обнародовала свой роман в Интернете и узнала, что такое буллинг. «И дело даже не в хейтерах, а в том, что эту новость снабдили подробностями, которых нет в реале», – заявила она. Балмашева отмечает, что не «нянчила» Вову 10 лет и не усыновляла его. Когда они съехались с Алексеем, мальчику было семь лет, его брату – девять, и через пару месяцев дети уехали на Урал, а вернулся Вова уже шестнадцатилетним. Он никогда не называл ее мамой, а она звала его «сынком» только шутку. Матерью семерых (а не пятерых) детей она называла себя в рекламных целях, раскручивая свой блог.
Марина утверждает, что крупных ссор с супругом у нее не было: они сохраняли партнерские отношения, он был прекрасным мужем и отцом, она до сих пор очень его уважает. По словам женщины, в их семье она всегда была «папой», а Алексей – «мамой», то есть она больше работала, а он занимался детьми. «Бросив пятерых детей на мужа», она по сути ничего не поменяла в укладе их жизни, считает Балмашева. Она оставила мужу дом и гасит ипотеку за него, а детям объяснила, что у них просто появилось второе жилье. По словам Марины, малыши не знают о ее романе с Вовой и могут бывать у нее по согласованному с отцом графику.
Между тем Алексей очень обижен на Марину. Он рассказал, что однажды, когда ему не спалось, он услышал, как супруга занималась сексом с его сыном, а потом она пришла и легла рядом с ним. В ту ночь он ничего ей не сказал, лишь через неделю сообщил, что все знает, а в ответ услышал от жены, что она его уже несколько лет не любит. Мужчина считает, что Марина совратила его сына: «Он сам никогда бы себе такого не позволил». Алексей вспоминает, что в начале его с Мариной отношений она тоже первая проявляла инициативу. «Я смог бы простить Марине измену на стороне, но с сыном – не могу», – говорит Шавырин.
Марина объясняет, что не «изменяла» мужу с пасынком: сначала она ушла от Алексея, а потом у нее начались отношения с Вовой. Рядом с пасынком она чувствует себя девочкой, а не ломовой лошадью и бабой, которая все должна делать сама. Володя уже предложил ей выйти за него замуж. Она отказала, ибо понимает и готова к тому, что через пять лет или через год он может оставить ее ради более молодой женщины. Впрочем, она не исключает и того, что юноша останется с ней навсегда. В любом случае из него вырастет очень крутой мужчина – это в нем уже есть и не зависит от возраста, уверена Балмашева.
Сам Вова свои отношения с Мариной определяет очень просто: «Я люблю ее». И опровергает предположения, что мстит папе за то, что он оставил его мать. Та, кстати, заявила, что не будет мешать союзу сына с «разлучницей», сообщил молодой человек. В своих планах на жизнь он уже определился: «Мы с Мариной будем делать деток. Я хочу девочку».
Дед Володи, Николай Шавырин, сообщил что, со слов старшего внука Виктора, Марина приставала и к нему, но он ее «отшил». А бывшая свекровь, Валентина Шавырина, уверена, что Балмашева испоганит Вове жизнь так же, как испоганила Алексею. Марина, однако, напомнила женщине, что та поливала грязью первую жену сына, была очень рада, что они разошлись, а ее приняла с распростертыми объятиями.
В январе был оформлен развод супругов, а на февральских фото многодетная приемная мать уже сидит в обнимку с новой любовью… собственным пасынком.
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