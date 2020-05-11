ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, что творилось в первый час после открытия торговых центров в Таллинне

Как вы думаете, много ли посетителей было сразу после открытия?

Начиная с сегодняшнего дня в торговом центре Ülemiste вновь работает большинство из приблизительно 230 магазинов, пунктов обслуживания и ресторанов, расположенных в торговом центре. По-прежнему останутся закрытыми развлекательные досуговые заведения для детей и взрослых, например, кинотеатр Apollo, развлекательный центр O’Learys, а также игровые комнаты Trampolino и Lennumaa.