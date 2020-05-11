Пн, 11.05.2020
В Дании начались автомобильные концерты: такие же возможны скоро в Таллинне! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, что творилось в первый час после открытия торговых центров в Таллинне

11 мая по всей Эстонии открылись торговые центры, которые были закрыты с конца марта в связи с эпидемией коронавируса.

Как вы думаете, много ли посетителей было сразу после открытия?

Смотрите, как начался рабочий день в торговом центре Рокка-аль-Маре!

Смотрите, как открывался Юлемисте! 

Начиная с сегодняшнего дня в торговом центре Ülemiste вновь работает большинство из приблизительно 230 магазинов, пунктов обслуживания и ресторанов, расположенных в торговом центре. По-прежнему останутся закрытыми развлекательные досуговые заведения для детей и взрослых, например, кинотеатр Apollo, развлекательный центр O’Learys, а также игровые комнаты Trampolino и Lennumaa. 

График работы:

Торговый центр и информационный стол работают:

Пн–Сб 10–21

Вс 10–19

Места общественного питания работают:

Вс–Чт 11–20

Пт–Сб 11–21

Магазин RIMI работает:

Пн–Вс 8–22

Парковка, наземный и подземный паркинги работают:

Пн–Вс 8–23

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