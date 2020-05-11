ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, что творилось в первый час после открытия торговых центров в Таллинне

11 мая по всей Эстонии открылись торговые центры, которые были закрыты с конца марта в связи с эпидемией коронавируса.
Как вы думаете, много ли посетителей было сразу после открытия?
Смотрите, как начался рабочий день в торговом центре Рокка-аль-Маре!
Смотрите, как открывался Юлемисте!
Начиная с сегодняшнего дня в торговом центре Ülemiste вновь работает большинство из приблизительно 230 магазинов, пунктов обслуживания и ресторанов, расположенных в торговом центре. По-прежнему останутся закрытыми развлекательные досуговые заведения для детей и взрослых, например, кинотеатр Apollo, развлекательный центр O’Learys, а также игровые комнаты Trampolino и Lennumaa.
График работы:
Торговый центр и информационный стол работают:
Пн–Сб 10–21
Вс 10–19
Места общественного питания работают:
Вс–Чт 11–20
Пт–Сб 11–21
Магазин RIMI работает:
Пн–Вс 8–22
Парковка, наземный и подземный паркинги работают:
Пн–Вс 8–23