Больше не поеду. Города, которые разочаровали

Наверняка, у каждого человека есть свой антирейтинг городов. Они или не особо впечатлили или сильно разочаровали. Я для себя также определила 5 городов, куда бы не хотела больше возвращаться, пишет в своем блоге в Zen.Yandex.ru «Анна на чемодане».
1. Барселона (Испания)
Почти все мои друзья и знакомые обожают этот город. А вот мне он капитально не зашел. Наверное, моя ошибка была в том, что я прилетела сюда из Рима (моя первая заграница). И если в Вечный город я влюбилась сразу и навсегда отдала ему свое сердце, то Барселона после него мне показалась странной (за счет архитектуры), хаотичной, неблагородной. Я шла по каталонским улочкам и откровенно недоумевала, почему я эти 4 дня трачу на это, лучше бы осталась в Италии. Мне не понравился в целом вид города, архитектура (я не фанат творчества Гауди), набережная, обстановка. Наверное, это просто не мое место.
2. Каир (Египет)
В столице Египта я была всего лишь 1 день. Заехали сюда в рамках экскурсии на египетские пирамиды. Город вообще не имеет своего лица – унылые жилые дома-коробки, неинтересные кварталы, непонятного вида постройки. Цвет почти всех зданий в городе – коричневый или грязно-бежевый. Признаться честно, я ожидала большего от столицы Египта. В Каире мало интересных достопримечательностей. Большую ценность представлял Каирский национальный музей, но он был полностью разгромлен после гражданской революции 2011-2013 годов. Единственное, через Каир проходит великая река Африки – Нил, с которой началась история египетской цивилизации. Для меня это - интересный факт.
3. Стоун-Таун (Занзибар, Танзания)
Столица африканского острова, родина Фредди Меркьюри. Многолюдный, шумный, грязный, бедный город. Ради галочки стоит сюда наведаться, но в целом не стоит ждать многого от этого места. Архитектура в колониальном стиле, большинство домов здесь белого цвета, но краска уже вся облупилась и потрескалась и являет собой довольно мрачное зрелище. Из основных достопримечательностей – дом (ныне отель), где родился и рос до 8 лет лидер Queen, дом чудес (самое высокое здание и самый первый дом с электричеством, лифтом и водопроводом), массивные резные двери с металлическими шишками (для защиты от слонов), памятник рабам. По мне – так одного раза достаточно для посещения Каменного города.
4. Дубай (ОАЭ)
Этот город много-много лет назад был моей голубой мечтой. Очень уж хотелось увидеть самый роскошный отель-парус Burj Al Arab, посетить самое высокое здание в мире - Burj Khalifа, погулять по острову-пальме. И когда все это случилось – я была разочарована, что-то внутри меня не приняло этот город. Да, Дубай красив, эстетичен, прогрессивен, весь переливается и сверкает днем от солнца, блестит миллионами огоньков ночью. Это чудо, выросшее прямо посреди пустыни. Но при этом Дубай для меня – город без души. Просто стекло и бетон в красивом обличье. Но в отношении него я не буду столь категорична. Вернуться сюда мне бы хотелось на 1-2 дня, скажем, используя его как транзитный город.
5. Тирана (Албания)
Столица Албании – это небольшое государство в юго-восточной части Европы, расположенное на Балканском полуострове. Тирана - город с кучной социалистической архитектурой (сказалось правление диктатора Энвера Ходжи). Когда я там была несколько лет назад, город мне показался просто «никаким» - убогим, серым, совковым, несуразным. Да - уже было несколько современных зданий, которыми начали застраивать город, чтобы его облагородить и придать цивильный вид. Но в целом, обстановка так себе. Мне интересно было прогуляться по улочкам, чтобы понять какой была столица когда-то самого закрытого государства мира. К концу экскурсии я поняла, страна во всех смыслах - не моя. Даже за бесплатно не вернусь сюда.