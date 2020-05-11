Больше не поеду. Города, которые разочаровали

1. Барселона (Испания)

Барселона, Испания ФОТО: Shutterstock

Почти все мои друзья и знакомые обожают этот город. А вот мне он капитально не зашел. Наверное, моя ошибка была в том, что я прилетела сюда из Рима (моя первая заграница). И если в Вечный город я влюбилась сразу и навсегда отдала ему свое сердце, то Барселона после него мне показалась странной (за счет архитектуры), хаотичной, неблагородной. Я шла по каталонским улочкам и откровенно недоумевала, почему я эти 4 дня трачу на это, лучше бы осталась в Италии. Мне не понравился в целом вид города, архитектура (я не фанат творчества Гауди), набережная, обстановка. Наверное, это просто не мое место.

2. Каир (Египет)

Каир, Египет ФОТО: Shutterstock

В столице Египта я была всего лишь 1 день. Заехали сюда в рамках экскурсии на египетские пирамиды. Город вообще не имеет своего лица – унылые жилые дома-коробки, неинтересные кварталы, непонятного вида постройки. Цвет почти всех зданий в городе – коричневый или грязно-бежевый. Признаться честно, я ожидала большего от столицы Египта. В Каире мало интересных достопримечательностей. Большую ценность представлял Каирский национальный музей, но он был полностью разгромлен после гражданской революции 2011-2013 годов. Единственное, через Каир проходит великая река Африки – Нил, с которой началась история египетской цивилизации. Для меня это - интересный факт.

3. Стоун-Таун (Занзибар, Танзания)

Занзибар ФОТО: Shutterstock

Столица африканского острова, родина Фредди Меркьюри. Многолюдный, шумный, грязный, бедный город. Ради галочки стоит сюда наведаться, но в целом не стоит ждать многого от этого места. Архитектура в колониальном стиле, большинство домов здесь белого цвета, но краска уже вся облупилась и потрескалась и являет собой довольно мрачное зрелище. Из основных достопримечательностей – дом (ныне отель), где родился и рос до 8 лет лидер Queen, дом чудес (самое высокое здание и самый первый дом с электричеством, лифтом и водопроводом), массивные резные двери с металлическими шишками (для защиты от слонов), памятник рабам. По мне – так одного раза достаточно для посещения Каменного города.

4. Дубай (ОАЭ)

Дубай, ОАЭ ФОТО: Shutterstock

Этот город много-много лет назад был моей голубой мечтой. Очень уж хотелось увидеть самый роскошный отель-парус Burj Al Arab, посетить самое высокое здание в мире - Burj Khalifа, погулять по острову-пальме. И когда все это случилось – я была разочарована, что-то внутри меня не приняло этот город. Да, Дубай красив, эстетичен, прогрессивен, весь переливается и сверкает днем от солнца, блестит миллионами огоньков ночью. Это чудо, выросшее прямо посреди пустыни. Но при этом Дубай для меня – город без души. Просто стекло и бетон в красивом обличье. Но в отношении него я не буду столь категорична. Вернуться сюда мне бы хотелось на 1-2 дня, скажем, используя его как транзитный город.

5. Тирана (Албания)

Тирана, Албания ФОТО: Shutterstock