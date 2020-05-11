Певица Маарья-Лийс Илус: я и не заметила, как стала матерью двоих детей

Эстонская певица Маарья-Лийс Илус наслаждается ролью матери по полной. Звезда не слишком активная в соцсетхя, но на на Деь матери опубликовала редкие фотографии своих деток, пишет Elu24.
«Незаметно для себя я стала матерью двоих детей», - подписала снимки певица.
Маарья-Лийс Илус и Фред Кригер стали родителями несколько лет назад «06.01.2018 моя жизнь изменилась навсегда. Я буду лелеять, баловать, защищать и любить ее всю оставшуюся жизнь», - говорила счастливая мать после рождения дочери Айрис. Еще один ребенок родился в семье музыкантов в январе этого года.