Пн, 11.05.2020
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Певица Маарья-Лийс Илус: я и не заметила, как стала матерью двоих детей

Маарья-Лийc Илус с мужем Фредом Кригером

ФОТО: Madis Sinivee

Эстонская певица Маарья-Лийс Илус наслаждается ролью матери по полной. Звезда не слишком активная в соцсетхя, но на на Деь матери опубликовала редкие фотографии своих деток, пишет Elu24.

«Незаметно для себя я стала матерью двоих детей», - подписала снимки певица.

Маарья-Лийс Илус и Фред Кригер стали родителями несколько лет назад «06.01.2018 моя жизнь изменилась навсегда. Я буду лелеять, баловать, защищать и любить ее всю оставшуюся жизнь», - говорила счастливая мать после рождения дочери Айрис. Еще один ребенок родился в семье музыкантов в январе этого года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endalegi üsna märkamatult on saanud minust kahe lapse emme.🥰 #emadepäev

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