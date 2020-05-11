Рудковскую и Плющенко обвинили в плагиате

Блогер и фотограф из Франции Кати Уан, аудитория которой в Instagram составляет чуть больше полумиллиона человек, обвиняет Рудковскую и Плющенко в плагиате. По ее словам, Яна не просто берет ее идеи, но полностью копирует их. И ее ролики собирают миллионы просмотров!