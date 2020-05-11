Пн, 11.05.2020
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Рудковскую и Плющенко обвинили в плагиате

Семья Рудковской и Плющенко

ФОТО: скриншот видео

Фотограф и блогер из Франции обвинила российского продюсера, жену олимпийского чемпиона в плагиате своих идей видео в соцсетях, рассказывает Topnews.

Блогер и фотограф из Франции Кати Уан, аудитория которой в Instagram составляет чуть больше полумиллиона человек, обвиняет Рудковскую и Плющенко в плагиате. По ее словам, Яна не просто берет ее идеи, но полностью копирует их. И ее ролики собирают миллионы просмотров!

В своих сторис блогер в качестве примера опубликовала несколько своих видео и ролики, снятые Яной. Девушка благодарит фолловеров за поддержку и ссылки на использование ее материалов. «Позор им», — так гневно она комментирует плагиат Рудковской и Плющенко. Комментариев от звездной пары пока не последовало.
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