Ретроградный Сатурн с 11 мая 2020 года: три предостережения каждому знаку Зодиака

Дева

С 11 мая по 29 сентября астрологи советуют представителям этого знака быть более самодостаточными и самостоятельными в делах любого типа и масштаба. Отрицательное воздействие Сатурна будет едва заметным, но крайне важным для будущего Дев. Из-за этого им стоит: поменьше общаться с токсичными людьми и защищать себя от воздействия энергетических вампиров; научиться признавать свои ошибки и брать на себя ответственность за них; как можно реже рассказывать окружающим о своих планах на будущее.

Весы

Сфера любви станет самой важной для Весов на эти несколько месяцев. Эксперты рекомендуют стараться создавать отношения с самыми верными знаками Зодиака. Нужно больше общаться с приятными и оптимистичными людьми, чтобы не насыщаться негативной энергетикой, которая может нарушать планы и деструктивно влиять на настроение. Также рекомендуется: избегать длительного одиночества и стараться помогать близким в решении их проблем, чего бы это ни стоило; научиться прощать обиды и избавляться от тревожных мыслей, чтобы не навлекать на себя неприятности; не давать чувству вины управлять собой.

Скорпион

Сатурн концентрирует в сознании Скорпионов негативные эмоции, когда находится в ретроградном состоянии, да еще и в знаке Козерога. Очистить свою энергетику от негатива и избавиться от неудач этим людям помогут три действенных способа. Также полезно будет следовать трем советам астрологов: необходимо бороться с меланхоличным настроением, меньше переживать по мелочам; не нужно бояться совершения ошибок. Нужно бояться того, что их можно не заметить в динамичном ритме жизни, который будет иметь место в конце весны и летом; не стоит забывать про отдых. Пока Сатурн ретрограден, можно запланировать отпуск, смену обстановки.

Стрелец

Стрельцам эксперты рекомендуют заняться развитием интуиции при помощи полезных упражнений. Ретроградный Сатурн может уже с 11 мая заглушить шестое чувство Стрельцов, которое в обычное время зачастую помогает им в принятии решений, и лишить этих людей мотивации. Не стоит забывать о предостережениях: нельзя подолгу фокусировать свое внимание на чем-то одном. Если несколько дней подряд будут напряженными в работе, последующий день стоит посвятить семье, друзьям, отдыху; нежелательно переутомляться и сильно уставать; не стоит брать свое хитростью и обманом, лучше играть честно и по правилам.

Козерог

Сатурн в ретроградном состоянии не опасен для Козерогов. Данный период будет достаточно спокойным, но некоторые предостережения астрологов все равно стоит учитывать: нельзя давать отрицательным эмоциям быть у руля долгое время. Необходимо научиться мыслить позитивно, чтобы успех был постоянно рядом; не стоит бросать начатые ранее дела. Нужно доводить все до конца, потому что в противном случае может начаться полоса неудач; желательно не слушать критику со стороны малознакомых людей и не воспринимать провокации недоброжелателей всерьез.

Водолей

В этот период Сатурн постоянно будет ставить Водолеев перед важным выбором. В таком ритме и в таких условиях можно с легкостью потерять веру в себя, в завтрашний день. Аффирмации на успех, удачу и процветание помогут Водолеям оставаться на плаву и не позволят вирусным программам лишить их уверенности. Астрологи советуют: не тянуть с решением проблем, не откладывать его на потом. Важно следовать заданному плану; не принимать решений на основе одного лишь предчувствия: здравый смысл очень важен; остерегаться уныния и длительного пребывания в одиночестве.

Рыбы