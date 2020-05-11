Растолстевшая Семенович шокировала фанатов фотографией

Секс-символ миллионов Анна Семенович, известная своими пышными формами, пофантазировала на тему карантина и сопутствующему этому вынужденному мероприятию обжорству. Как и многие артисты, она опасается набрать лишние кило во время режима строгой самоизоляции. Своими страхами артистка поделилась с подписчиками в Instagram, опубликовав фото с двойным подбородком. «Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть, как на первом фото или на втором?» - написала Семенович.