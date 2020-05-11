Растолстевшая Семенович шокировала фанатов фотографией

На снимке у экс-солистки группы «Блестящие» Семенович ясно просматривается тройной подбородок, пишет Topnews.
Секс-символ миллионов Анна Семенович, известная своими пышными формами, пофантазировала на тему карантина и сопутствующему этому вынужденному мероприятию обжорству. Как и многие артисты, она опасается набрать лишние кило во время режима строгой самоизоляции. Своими страхами артистка поделилась с подписчиками в Instagram, опубликовав фото с двойным подбородком. «Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть, как на первом фото или на втором?» - написала Семенович.
Отметим, что на снимке у экс-солистки группы «Блестящие» Семенович ясно просматривается тройной подбородок. По мнению певицы, именно в таком состоянии можно выйти из карантина, если не уделять достаточно времени физической активности.
Однако не все пользователи Сети поняли шутку артистки, раскритиковав ее за омерзительный внешний вид. Другие же, напротив, похвалили ее за смелость.