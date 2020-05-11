Пн, 11.05.2020
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Растолстевшая Семенович шокировала фанатов фотографией

Анна Семенович

ФОТО: Instagram

На снимке у экс-солистки группы «Блестящие» Семенович ясно просматривается тройной подбородок, пишет Topnews.

Секс-символ миллионов Анна Семенович, известная своими пышными формами, пофантазировала на тему карантина и сопутствующему этому вынужденному мероприятию обжорству. Как и многие артисты, она опасается набрать лишние кило во время режима строгой самоизоляции. Своими страхами артистка поделилась с подписчиками в Instagram, опубликовав фото с двойным подбородком. «Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть, как на первом фото или на втором?» - написала Семенович.

Отметим, что на снимке у экс-солистки группы «Блестящие» Семенович ясно просматривается тройной подбородок. По мнению певицы, именно в таком состоянии можно выйти из карантина, если не уделять достаточно времени физической активности.

Анна Семенович

ФОТО: Instagram

Однако не все пользователи Сети поняли шутку артистки, раскритиковав ее за омерзительный внешний вид. Другие же, напротив, похвалили ее за смелость.

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