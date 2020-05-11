Гороскоп на 11 мая: Водолеям не стоит общаться со своим прошлым, а Львам не надо рисковать

Овен

Тяжелую энергетику дня можно будет преодолеть, занявшись физическим трудом – например, навести порядок в доме, затеять большую стирку и глажку или вскопать грядки.

Телец

В этот день необходимо – если, конечно, выдастся такая возможность – отказаться от общения по телефону и в мессенджерах социальных сетей: ничего, кроме усталости, это вам не принесет.

Близнецы

Заметив, что собеседник, кем бы он ни был, проявляет признаки агрессии, немедленно сворачивайте разговор, в противном случае можно будет испортить отношения – вплоть до вражды.

Рак

Особой магической силой в этот день будет обладать огонь, поэтому, прежде чем принять серьезное решение или найти ответ на важный вопрос, рекомендуется сосредоточиться на пламени свечи или камина.

Лев

Не стоит соблазняться рискованными проектами, обещающими большую и скорую прибыль – скорее всего, все произойдет с точностью до наоборот: вместо дохода велик риск получить убыток.

Дева

Самое главное в этот день – провести его в комфортной обстановке, причем как моральной, так и материальной: стоит заранее позаботиться о том, чтобы вас радовало все, что вас окружает, пишет tsn.ua.

Весы

Совершив непорядочный поступок, вы рискуете оказаться на стороне злых сил, поэтому, если в ваши планы не входит нахождение в рядах "темных", совершайте исключительно добрые дела.

Скорпион

Не лучший день для общения с родными и друзьями – велика вероятность ссор, которые, начавшись буквально на ровном месте, могут перерасти в серьезные и долговременные конфликты.

Стрелец

Деловые переговоры лучше отложить на другой день, все равно толку от них в этот раз не будет – вы и ваши партнеры не смогут настроиться на нахождение общего языка.

Козерог

Нужно закрыть проекты, которыми вы давно, но безрезультатно занимаетесь: зачем напрасно тратить время и силы, если можно найти другой – более перспективный – объект для их приложения.

Водолей

Рекомендуется отказаться от общения с людьми из прошлого – кроме негатива, от которого вы пытались избавиться в течение долгих лет, оно ничего больше не принесет.

Рыбы