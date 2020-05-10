Российский юморист Трушкин заразился коронавирусом в магазине

78-летний Трушкин отметил, что до сих пор не знает точно, где мог заразиться. Сатирик подчеркнул, что соблюдал режим самоизоляции и выходил на улицу только в ближайший продуктовый магазин. «Но к этой заразе нельзя снисходительно относиться — мол, меня пронесет. Так нельзя было делать», — констатировал он, размышляя о произошедшем с ним. Трушкин признался, что сам не думал столкнуться с заболеванием, но «вот не пронесло».