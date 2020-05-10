Ученые назвали количество интимных близостей нужных человеку для счастья

Ученые из Канады утверждают — чтобы чувствовать себя хорошо, влюбленной паре не обязательное предаваться любовным утехам каждый день. Об этом пишет «Экономика сегодня».

Специалисты проанализировали сексуальное поведение множества партнеров. Выяснилось, что счастливой паре хватает всего одного раза в неделю.