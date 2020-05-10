Ученые назвали количество интимных близостей нужных человеку для счастья

Канадские специалисты рассказали, сколько раз в неделю нужно предаться любовным утехам, чтобы почувствовать себя отлично.
Ученые из Канады утверждают — чтобы чувствовать себя хорошо, влюбленной паре не обязательное предаваться любовным утехам каждый день. Об этом пишет «Экономика сегодня».
Специалисты проанализировали сексуальное поведение множества партнеров. Выяснилось, что счастливой паре хватает всего одного раза в неделю.
По данным экспертов, партнеры, которые занимаются сексом чаще, не становятся от этого более привязанными друг к другу. Каких-либо кардинальных изменений в качество отношений количество интимных связей, увы, не привносит.