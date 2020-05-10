Вс, 10.05.2020
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Смотри, как празднуют День матери эстонские знаменитости!

Графиня Копли Ингрид Мянд с дочерью

ФОТО: instagram.com

Сегодня  - День матери. Elu24 предлагает взглянуть, как этот праздник отмечают известные женщины Эстонии.

«Счастливого и солнечного Дня матери всем мамам, бабушкам, прабабушкам и будущим мамам! - пишет певица Ленна Куурмаа в Instagram. - Мне подарили поле ко Дню матери. Это первое мое собственное поле в жизни, и мы с детьми сегодня сажали картошку, репу и свеклу, ждали будущих цветов. И целый день я была счастлива!»

«Какой прекрасный день! Наслаждайтесь солнечной погодой, проводиите день с близкими, дорогие мамы, для вас это сособенный день», - пишет Сильвия Ильвес.

Музыкант Кристьян Касеару опубликовал семейное фото. «Прекрасного Дня матери», - подписал он снимок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilusat Emadepäeva:)))#mothersday

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«Когда я держу тебя на руках, я вижу многое, что есть в тебе от меня, если я посмотрю в твои глаза, то увижу в них свое отражение. Ровно год назад я получила свой лучший подарок на День матери в роддоме!» - высказалась Геттер Яани. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«День матери номер 2», - отметился рэпер Beebilõust в Instagram своей любимой Ингрид Мянд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emadepäev nr 2 ♥️

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Музыкант Даниэль Леви Вийналасс порадовал поклонников новостью - у него скоро родится второй ребенок. «Второй номер на подходе. Хорошего Дня матери!» - написал он в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Number 2 on the way. Happy mothers day! 🤍

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