Смотри, как празднуют День матери эстонские знаменитости!

Сегодня - День матери. Elu24 предлагает взглянуть, как этот праздник отмечают известные женщины Эстонии.
«Счастливого и солнечного Дня матери всем мамам, бабушкам, прабабушкам и будущим мамам! - пишет певица Ленна Куурмаа в Instagram. - Мне подарили поле ко Дню матери. Это первое мое собственное поле в жизни, и мы с детьми сегодня сажали картошку, репу и свеклу, ждали будущих цветов. И целый день я была счастлива!»
Ilusat ja päikselist emadepäeva kõikidele emadele, vanaemadele, vanavanaemadele ja tulevastele emadele!!!!!💛 #kevadsetomaal #toomingadõitsevad #elupiirimail sain emadepäevaks päris oma enda esimese põllu :) panime lastega kartulid, naerid ,peedid täna maha, ootasime toominga õied ära.Ja see teeb rõõmsaks! Tervitan teid kõiki 💚
«Какой прекрасный день! Наслаждайтесь солнечной погодой, проводиите день с близкими, дорогие мамы, для вас это сособенный день», - пишет Сильвия Ильвес.
Музыкант Кристьян Касеару опубликовал семейное фото. «Прекрасного Дня матери», - подписал он снимок.
«Когда я держу тебя на руках, я вижу многое, что есть в тебе от меня, если я посмотрю в твои глаза, то увижу в них свое отражение. Ровно год назад я получила свой лучший подарок на День матери в роддоме!» - высказалась Геттер Яани.
«День матери номер 2», - отметился рэпер Beebilõust в Instagram своей любимой Ингрид Мянд.
Музыкант Даниэль Леви Вийналасс порадовал поклонников новостью - у него скоро родится второй ребенок. «Второй номер на подходе. Хорошего Дня матери!» - написал он в Instagram.