Смотри, как празднуют День матери эстонские знаменитости!

«Счастливого и солнечного Дня матери всем мамам, бабушкам, прабабушкам и будущим мамам! - пишет певица Ленна Куурмаа в Instagram. - Мне подарили поле ко Дню матери. Это первое мое собственное поле в жизни, и мы с детьми сегодня сажали картошку, репу и свеклу, ждали будущих цветов. И целый день я была счастлива!»

«Какой прекрасный день! Наслаждайтесь солнечной погодой, проводиите день с близкими, дорогие мамы, для вас это сособенный день», - пишет Сильвия Ильвес.

Музыкант Кристьян Касеару опубликовал семейное фото. «Прекрасного Дня матери», - подписал он снимок.

«Когда я держу тебя на руках, я вижу многое, что есть в тебе от меня, если я посмотрю в твои глаза, то увижу в них свое отражение. Ровно год назад я получила свой лучший подарок на День матери в роддоме!» - высказалась Геттер Яани.

«День матери номер 2», - отметился рэпер Beebilõust в Instagram своей любимой Ингрид Мянд.