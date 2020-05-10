Три простых способа убрать из магазинной курицы гормоны и антибиотики

И один из самых популярных и доступных по цене продуктов питания - курица. Но всегда ли она безопасна для здоровья, как кажется на первый взгляд? и как можно улучшить качество магазинной курицы?

Уже давно не тайна, что производители продуктов питания стараются максимально сократить трудозатраты на свою продукцию, а прибыли получить как можно больше. Для удешевления и ускорения процесса выращивания курицы ее кормят не только комбикормом, но и добавляют гормоны. А чтобы падеж птицы от болезней сократить до минимума, еще и антибиотики добавляют.

Когда такое продукт попадает на стол, то все, что было скормлено птице при выращивании, попадает и в организм человека. Что же делать? Ответ напрашивается сам собой - постараться максимально очистить магазинную курицу от вредных веществ.

Как убрать из курицы гормоны и токсины

На самом деле существует немало способов очищения куриного мяса от опасных соединений, впитанных при ее выращивании. Мы предлагаем три самых простых и эффективных способа.

Способ первый

Если вы купили куриную тушку для варки, то не стоит употреблять куриный бульон. Дело в том, что во время варки почти все вредные вещества из куриного мяса "выходят" в воду.

Но если без супов никак не обойтись, то при варке курицы воду необходимо слить два раза: первый раз, когда вода только закипит; второй раз - когда курица будет готова наполовину.

И уже "третий" бульон можно назвать относительно безопасным для здоровья, ведь основная часть гормонов и токсинов выварится и будет удалена.

Способ второй

Этот способ хорошо подходит тем, кто любит готовить в духовке.

Перед запеканием удалите из курицы остатки внутренних частей, снимите кожицу - в ней не только максимальное содержание вредных веществ, но и "плохой" холестерин, который не идет на пользу сосудам.

При запекании старайтесь разместить тушку птицы так, чтобы жир стекал в поддон и не впитывался обратно в мясо. Таким образом вы получите максимально чистый и полезный продукт для здоровья.

Способ третий

Для самых неленивых предлагается способ, похожий на маринование. Он позволяет не только избавиться от вредных веществ в курице, но и ускорит процесс приготовления и улучшит вкусовые качества готового продукта.

Приготовьте раствор из 4 столовых ложек соли и литра воды комнатной температуры. Добавьте 2-3 столовые ложки лимонного сока или половинку чайной ложки лимонной кислоты. Все тщательно перемешайте до получения однородной смеси.

Разрежьте курицу на две половинки или сразу на порционные куски и залейте половиной соляной смеси. Оставьте на пару часов, затем промойте курицу проточной водой и снова повторите процедуру - залить и выдержать.