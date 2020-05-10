Что произойдет с организмом, если регулярно есть сливочное масло

Этот продукт принято считать вредным для фигуры и сердца. Но так ли это на самом деле?
Так или иначе, все мы употребляем масло: заправляем им салаты, мажем на хлеб, готовим выпечку, жарим на нем, добавляем в каши. А некоторые его виды используются и в косметике.
Существует много полезных растительных масел: оливковое и кунжутное снижают уровень холестерина, кокосовое укрепляет иммунную систему и ускоряет метаболизм, льняное богато Омега-3 и повышает выносливость. Но мы решили обратить внимание на знакомое с детство сливочное масло, которое в диетических кругах заклеймили вредным для фигуры и здоровья.
Разбираемся, действительно ли это так, вместе с диетологом, нутрициологом Анной Берсеневой.
Насколько калорийно сливочное масло?
Один из главных мифов — о калорийности сливочного масла — легко развенчать, просто сравнив его с растительными продуктами. Кокосовое, оливковое, подсолнечное и другие масла в среднем содержат 850-900 ккал на 100 граммов, в то время как сливочное – 610-750 ккал в зависимости от жирности.
Долгое время считалось, что этот продукт нужно полностью исключить из рациона, потому что он способствует ожирению и содержит «вредный холестерин», который закупоривает сосуды и приводит к болезням сердечно-сосудистой системы. На самом деле, это не так.
Анна: Сливочное масло употреблять можно и во многих случаях даже нужно. Особенно я рекомендую детям, потому что для их развития те витамины, которые содержатся в сливочном масле, особенно витамин К, необходимы. Беременным женщинам, тем, кто планирует зачатие, или если есть такие проблемы, как аменорея (длительное отсутствие менструального цикла), также сливочное масло я очень рекомендую.
Как его использовать?
Лучше не нагревать, то есть жарить на нем не полезно. Для этого существуют как раз-таки аналоги-заменители: например, кокосовое масло. На нем термообработка проходит без каких-либо негативных последствий. Или, если мы говорим о сливочном, есть такой вариант, как топленое масло гхи, на котором можно жарить или применять его для другой термической обработки. К тому же насыщенные жиры есть и в некоторых видах растительных масел: например, в кокосовом. Между тем, ВОЗ и их советует употреблять в пищу, но доля должна составлять не более 7% от суточного калоража. То есть взрослому человеку полезно съедать не более 20-25 граммов масла в день.
Польза сливочного масла для организма
Итак, что же будет, если вы включите сливочное масло в свой рацион? Начнем с плюсов.
Улучшится состояние кожи, волос и ногтей
Сливочное масло – это источник витаминов А, B, C, D, Е и К, а также жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Причем некоторые из витаминов (А, D и Е) лучше усваиваются именно вместе с жирами. Эти вещества замедляют старение, защищают от ультрафиолета, стимулируют рост волос, укрепляют ногти и кости и делают много другой полезной работы. При постоянном употреблении масла волосы станут блестящими и крепкими, а кожа – подтянутой и сияющей.
Укрепится здоровье сердца и сосудов
Холестерин не так страшен, как его малюют. Его можно разделить на «вредный» — тот, который оседает на сосудах, и «полезный», который удаляет с них бляшки. И даже «вредный» холестерин, содержащийся в сливочном масле, необходим организму. Ученые из университета Бергена выяснили, что он поднимает уровень «хорошего», а значит, помогает укреплять сердечно-сосудистую систему. Помимо этого, в сливочном масле содержатся и ненасыщенные жиры, которые поддерживают эластичность и тонус кровеносных сосудов.
Улучшится пищеварение
«Плохой» холестерин полезен и сам по себе. Он является компонентом клеточных мембран, защищает нервные волокна, задействуется в пищеварении. Помимо этого, в сливочном масле содержатся гликосфинголипиды, которые защищают кишечник от инфекций. И наконец, витамин А действует заживляюще, снимает воспаления, а значит, помогает при проблемах ЖКТ.
Улучшится настроение, состояние ЦНС и работа мозга
Витамин D обладает целым спектром полезных свойств, в числе которых улучшение настроения, памяти, концентрации внимания, состояния ЦНС и сна. Кислота Омега-6 стимулирует работу головного мозга, а триптофан, содержащийся в молочном жире, способствует выработке серотонина. Молочные жиры также участвуют в обновлении клеток мозга, повышают внимание, именно поэтому масло особенно полезно для школьников и тех, кто занят умственным трудом.
Появится энергия
Масло – отличный источник энергии, особенно для жителей стран с суровым климатом, как у нас. Также оно помогает согреться.
Снизится вероятность грибковых инфекций
В масле содержится лауриновая кислота, которая обладает антигрибковыми и антимикробными свойствами. Если употреблять масло регулярно, вы снизите вероятность заражения подобными инфекциями или ускорите выздоровление от уже имеющихся заболеваний.
Для того чтобы наслаждаться полезными свойствами сливочного масла без вреда для фигуры и здоровья, необходимо не превышать суточную норму. Это простое правило работает по отношению ко всем составляющим нашего рациона, советует «Чемпионат».