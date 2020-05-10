Что произойдет с организмом, если регулярно есть сливочное масло

Так или иначе, все мы употребляем масло: заправляем им салаты, мажем на хлеб, готовим выпечку, жарим на нем, добавляем в каши. А некоторые его виды используются и в косметике.

Существует много полезных растительных масел: оливковое и кунжутное снижают уровень холестерина, кокосовое укрепляет иммунную систему и ускоряет метаболизм, льняное богато Омега-3 и повышает выносливость. Но мы решили обратить внимание на знакомое с детство сливочное масло, которое в диетических кругах заклеймили вредным для фигуры и здоровья.

Разбираемся, действительно ли это так, вместе с диетологом, нутрициологом Анной Берсеневой.

Насколько калорийно сливочное масло?

Один из главных мифов — о калорийности сливочного масла — легко развенчать, просто сравнив его с растительными продуктами. Кокосовое, оливковое, подсолнечное и другие масла в среднем содержат 850-900 ккал на 100 граммов, в то время как сливочное – 610-750 ккал в зависимости от жирности.

Долгое время считалось, что этот продукт нужно полностью исключить из рациона, потому что он способствует ожирению и содержит «вредный холестерин», который закупоривает сосуды и приводит к болезням сердечно-сосудистой системы. На самом деле, это не так.

Анна: Сливочное масло употреблять можно и во многих случаях даже нужно. Особенно я рекомендую детям, потому что для их развития те витамины, которые содержатся в сливочном масле, особенно витамин К, необходимы. Беременным женщинам, тем, кто планирует зачатие, или если есть такие проблемы, как аменорея (длительное отсутствие менструального цикла), также сливочное масло я очень рекомендую.

Как его использовать?

Лучше не нагревать, то есть жарить на нем не полезно. Для этого существуют как раз-таки аналоги-заменители: например, кокосовое масло. На нем термообработка проходит без каких-либо негативных последствий. Или, если мы говорим о сливочном, есть такой вариант, как топленое масло гхи, на котором можно жарить или применять его для другой термической обработки. К тому же насыщенные жиры есть и в некоторых видах растительных масел: например, в кокосовом. Между тем, ВОЗ и их советует употреблять в пищу, но доля должна составлять не более 7% от суточного калоража. То есть взрослому человеку полезно съедать не более 20-25 граммов масла в день.

Польза сливочного масла для организма

Итак, что же будет, если вы включите сливочное масло в свой рацион? Начнем с плюсов.

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