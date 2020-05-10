Фанаты Началовой в шоке от вокальных способностей ее дочери

Прошло уже больше года с момента смерти известной певицы Юлии Началовой, однако ее звонкий и нежный голос продолжает звучать в сердцах людей.

Фанаты же все с большим любопытством наблюдают за жизнью родственников артистки и не перестают радоваться успехам ее дочери Веры.

Так, например, на днях они были искренне поражены тем, как 13-летняя девочка исполнила песню «Письмо с фронта» в честь Дня Великой Победы. К слову, шокировало поклонников покойной звезды даже не то, какой проникновенной и трогательной получилась композиция, а удивительное сходство голоса Веры и Юлии.

«Письмо с фронта» исполняет Верочка, в честь своего прадедушки Началова Егора Семеновича, вечная память героям! Помним, гордимся и чтим! Верочка, большая умничка!» — подписал выложивший видеоролик в сеть отец школьницы, футболист Евгений Алдонин.