Профессор посадил около дома два растения, спасаясь от жары, и через 30 лет выросло нечто нереальное

Конечно, растения растут не на самом здании — так это могло бы ему навредить. Сначала Хоанг Нху Тан соорудил вокруг дома каркас из деревянных реек, арматуры и кабеля. Дальше растениям понадобилось всего восемь-девять лет, чтобы полностью обвить здание. Самым трудным для профессора было регулярно поправлять направление роста, чтобы зелёное покрытие было равномерным, сообщает Dantri.

Сначала Хоанг Нху Тан соорудил вокруг дома каркас из деревянных реек, арматуры и кабеля Kenh14

Сейчас, хоть кажется, что растение уже самостоятельное, за ним всё равно приходится ухаживать. Чтобы оно сильно не разрослось, Хоанг два раза в месяц подстригает его специальными инструментами, которые мужчина разработал сам, пишет Kenh14.

«Говорят, что такие растения привлекают комаров. Но всё наоборот: благодаря защитной завесе комаров нет, а воздух очень свежий и прохладный. Этот дом — спокойное место, которое помогает людям жить в гармонии с природой в этом тесном городском центре», уверяет Хоанг Нху Тан