Дочь Даны Борисовой окончательно разорвала с ней отношения

Отношения с дочерью-подростком у Даны Борисовой последнее время складываются тяжело. Девочка уехала жить к родственникам по отцовской линии и всячески ограждает себя от матери, которая хочет возобновить общение после крупной ссоры. Телеведущая обращается к ней с экранов телевизоров, через социальные сети и пытается воздействовать через бывшего возлюбленного, но пока все тщетно.

Чтобы хоть мельком увидеть наследницу, Дана по утром начала выходить на прогулку около дома, узнав о том, что Полина занимается пробежками. В один из дней она увидела дочь и поспешила к ней, но получила жесткий отпор. «Первый день бежит — ни «здравствуй», ни «до свидания», будто не знает меня. А на второй и третий дни хотя бы поигралась с собакой Мишелькой. Потом подхожу и говорю: «Поль, я соскучилась. Зайка, приходи, суши поедим, поболтаем, раз ты на улицу выходишь». А она мне в ответ: «У тебя вообще нет шансов после всего, что ты сказала», — сообщила Борисова.

Отношения Даны с дочерью очень сложные

43-летняя Дана признается: она сильно скучает по девочке и по тем отношениям, которые у них были раньше. Экс-ведущая «Армейского магазина» не собирается останавливаться и хочет завоевать доверие Полины, поэтому будет продолжать выходить с ней на связь.

Напомним: долгое время Полина жила с матерью, но в последний год их отношения стали портиться. Дана считает, что всему виной переходный возраст, но девочка то и дело обвиняет ее в употреблении наркотических препаратов, а также заявляет о жестоком обращении.