Дочь Даны Борисовой окончательно разорвала с ней отношения

Телеведущая гордится тем, что уже несколько лет не употребляет запрещенные препараты и не пьет алкоголь. Хотя, по мнению дочери, она все равно ведет себя странно и неадекватно. Именно поэтому Полина сбежала от матери и пока не намерена возвращаться, пишет «Стархит».
Отношения с дочерью-подростком у Даны Борисовой последнее время складываются тяжело. Девочка уехала жить к родственникам по отцовской линии и всячески ограждает себя от матери, которая хочет возобновить общение после крупной ссоры. Телеведущая обращается к ней с экранов телевизоров, через социальные сети и пытается воздействовать через бывшего возлюбленного, но пока все тщетно.
Чтобы хоть мельком увидеть наследницу, Дана по утром начала выходить на прогулку около дома, узнав о том, что Полина занимается пробежками. В один из дней она увидела дочь и поспешила к ней, но получила жесткий отпор. «Первый день бежит — ни «здравствуй», ни «до свидания», будто не знает меня. А на второй и третий дни хотя бы поигралась с собакой Мишелькой. Потом подхожу и говорю: «Поль, я соскучилась. Зайка, приходи, суши поедим, поболтаем, раз ты на улицу выходишь». А она мне в ответ: «У тебя вообще нет шансов после всего, что ты сказала», — сообщила Борисова.
Напомним: долгое время Полина жила с матерью, но в последний год их отношения стали портиться. Дана считает, что всему виной переходный возраст, но девочка то и дело обвиняет ее в употреблении наркотических препаратов, а также заявляет о жестоком обращении.
Андрей Тищенко, в свою очередь, после расставания с Борисовой старается не общаться с ней. Мужчина давно наладил личную жизнь и теперь не вспоминает о годах, проведенных с Даной — правда, ему приходится с ней периодически видеться ради дочери. Например, несколько месяцев назад, когда телезвезда начала вести себя неадекватно, мужчина приехал вместе с полицией домой, чтобы разобраться в случившемся. У Полины хорошие отношения с папой, именно поэтому после одной из последних ссор она переехала к отцу и теперь живет с ним.