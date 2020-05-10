Керсти Кальюлайд призналась, что она - бесполезная бабушка

У Керсти Кальюлайд четверо детей и трое внуков. Президент рассказала, какая она мать и бабушка, а также о том, как нынешняя особая ситуация повлияла на их семейную жизнь.

Кальюлайд отметила, что теперь ее семья не собирается вместе. «Дочь живет в Южной Эстонии со своими детьми и работает дистанционно. Это проще, чем находиться с тремя маленькими детьми в Таллинне, где детские площадки закрыты», - уверена президент.

«Я на самом деле довольно бесполезная бабушка, - отметила Кальюлайд, объяснив, что ей не удавалось проводить много времени со своими внуками из-за быстрого темпа жизни. И теперь президент видит, что недостаток в общении и с детьми, и с внуками был значительным. «Я думаю, мой младший ребенок понимает, что ему не уделялось достаточно внимания, и вообще не требует его», - констатировала Керсти Кальюлайд.

Она отметила, что ни с одним ребенком не делала уроки, так же поступают и ее дети: «Этот разговор всегда был в начале учебы в первом классе, и я говорила, что школа - ответственность детей, и они сами должны справляться с уроками».

Президент также рассказала, что на карантине стала готовить больше и понимает, как много упустила.