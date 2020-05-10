Сильвия Ильвес с горя ищет мужчину в Tinder?

«С Tinder такая история: ваша учетная запись исчезнет, только если вы специально удалите ее, - объясняет Ильвес. - Я действительно использовала аккаунт два месяца назад для виртуального общения, так сказать, для развлечения. И закрыла приложение, когда у меня появились отношения».

Сильвия Ильвес ФОТО: Tinder

«Как свободный человек, я делаю то, что хочу. Я чрезвычайно опасна для противоположного пола. И мне очень приятно знать, что я пользуюсь успехом у очень уважаемых молодых мужчин, которые сначала ничего не знают о существовании у меня детей, а потом, узнав, проявляют еще больший интерес. Невероятно!» - рассказывает музыкант.

Сильвия Ильвес ФОТО: Tinder