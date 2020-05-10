Как в лучших домах «Парижу». Пользователь Twitter высмеял то, как выглядят особняки российских звезд

Пользователь «Твиттера» Svetlyi запустил тред, в котором собрал самые... впечатляющие интерьеры домов российских селебрити. Конечно, у серии твитов не было шансов не стать вирусными. В общей сложности публикации в ветке собрали около 30 тысяч лайков.

«Твиттер давно ждал этот тред, я уверен в этом! Давайте я сейчас устрою для вас передачу »По домам« и буду показывать невероятные богатые хоромы знаменитостей. Осторожно! Тред сильно бьёт по глазам. Начнем, конечно же, с моей самой любимой Волочковой» - написал Svetlyi.