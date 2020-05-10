Как в лучших домах «Парижу». Пользователь Twitter высмеял то, как выглядят особняки российских звезд

Известность и талант — не всегда гарант хорошего вкуса. Ситуация обостряется, когда дело доходит до интерьеров. Идеальной иллюстрацией этого могут послужить дома звезд российского шоу-бизнеса, пишет Лайф.
Пользователь «Твиттера» Svetlyi запустил тред, в котором собрал самые... впечатляющие интерьеры домов российских селебрити. Конечно, у серии твитов не было шансов не стать вирусными. В общей сложности публикации в ветке собрали около 30 тысяч лайков.
«Твиттер давно ждал этот тред, я уверен в этом! Давайте я сейчас устрою для вас передачу »По домам« и буду показывать невероятные богатые хоромы знаменитостей. Осторожно! Тред сильно бьёт по глазам. Начнем, конечно же, с моей самой любимой Волочковой» - написал Svetlyi.
Фото © Twitter / Svetlyi
«Также в гости нас пригласили Филипп Киркоров и его невероятно богатая жилплощадь. Смею предположить, что болгарско-цыганские корни дают о себе знать», - так описан дом Киркорова.
«Разведеночки! Всё для вас! Стас у нас один такой на свете, поэтому и жить он должен роскошно!» - хоромы Михайлова поражают.
Фото © Twitter / Svetlyi
«Милый друг, не скучай! Валера Леонтьев передает привет!» - так отмечен дом исполнителя.
Фото © Twitter / Svetlyi
«К себе в опочивальню нас пустила Ирочка Аллегрова, не так роскошно, как у многих, но, хочу заметить, леопардовый телевизор есть даже на кухне, брали в одном месте с Леонтьевым, я уверен», - иронизирует блогер.
Фото © Twitter / Svetlyi
«К Яне явно заходил какой-то дизайнер и пытался, но роскошный шик так и вытекает местами. Гном Гномыч продолжает страдать за наши грехи!» - сурово Svetlyi описывает убранство в доме известной семьи.
Фото © Twitter / Svetlyi
«Надеемся, вы с достоинством выдержали это испытание. Ведь на очереди дома Алсу и Маши Распутиной», - предупреждает Svetlyi.
Татарстан супергуд! Нефтяная пещера Алсу.
Уверен, если бы был конкурс среди комнат звездных детей, победила бы дочка Алсу.
«Роза чайная души моей, Маша Распутина в своих царских кельях», - предваряет фото дома распутиной Svetlyi.
Дом Маши Распутиновй
А вот в какой обстановке, судя по всему, живёт Рамзан Кадыров. Автор материала последует мудрому примеру охладите ******** и никак не прокомментирует интерьер.
Дом Кадырова
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