Вс, 10.05.2020
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Как в лучших домах «Парижу». Пользователь Twitter высмеял то, как выглядят особняки российских звезд

Интерьер. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Известность и талант — не всегда гарант хорошего вкуса. Ситуация обостряется, когда дело доходит до интерьеров. Идеальной иллюстрацией этого могут послужить дома звезд российского шоу-бизнеса, пишет Лайф.

Пользователь «Твиттера» Svetlyi запустил тред, в котором собрал самые... впечатляющие интерьеры домов российских селебрити. Конечно, у серии твитов не было шансов не стать вирусными. В общей сложности публикации в ветке собрали около 30 тысяч лайков.

«Твиттер давно ждал этот тред, я уверен в этом! Давайте я сейчас устрою для вас передачу »По домам« и буду показывать невероятные богатые хоромы знаменитостей. Осторожно! Тред сильно бьёт по глазам. Начнем, конечно же, с моей самой любимой Волочковой» - написал Svetlyi.

 

Фото © Twitter / Svetlyi

«Также в гости нас пригласили Филипп Киркоров и его невероятно богатая жилплощадь. Смею предположить, что болгарско-цыганские корни дают о себе знать», - так описан дом Киркорова.

Фото © Twitter / Svetlyi

 

«Разведеночки! Всё для вас! Стас у нас один такой на свете, поэтому и жить он должен роскошно!» - хоромы Михайлова поражают.

Фото © Twitter / Svetlyi

«Сложно найти фотографии дома Николая Баскова, где не было бы Николая Баскова на переднем плане, который всё загораживает, потому что мы все знаем, насколько красивый Николай Басков. Но его интерьер тоже очень красивый», - похвалил Svetlyi особняк певца.

Фото © Twitter / Svetlyi

«Милый друг, не скучай! Валера Леонтьев передает привет!» - так отмечен дом исполнителя.

Фото © Twitter / Svetlyi

«К себе в опочивальню нас пустила Ирочка Аллегрова, не так роскошно, как у многих, но, хочу заметить, леопардовый телевизор есть даже на кухне, брали в одном месте с Леонтьевым, я уверен», - иронизирует блогер.

Фото © Twitter / Svetlyi

«К Яне явно заходил какой-то дизайнер и пытался, но роскошный шик так и вытекает местами. Гном Гномыч продолжает страдать за наши грехи!» - сурово Svetlyi описывает убранство в доме известной семьи.

Фото © Twitter / Svetlyi

«Надеемся, вы с достоинством выдержали это испытание. Ведь на очереди дома Алсу и Маши Распутиной», - предупреждает Svetlyi.

Татарстан супергуд! Нефтяная пещера Алсу.
Уверен, если бы был конкурс среди комнат звездных детей, победила бы дочка Алсу.

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«Роза чайная души моей, Маша Распутина в своих царских кельях», - предваряет фото дома распутиной Svetlyi.

Дом Маши Распутиновй

twitter

А вот в какой обстановке, судя по всему, живёт Рамзан Кадыров. Автор материала последует мудрому примеру охладите ******** и никак не прокомментирует интерьер. 

Дом Кадырова

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