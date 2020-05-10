Мэрилин Монро жива: знаменитый дом купила ее абсолютная копия

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«Я никогда не могла подумать, что найду мужа, который будет разделять мои интересы, и что буду жить в доме своего кумира. Никогда не сдавайтесь и верьте в свою мечту до конца!» - говорит Жасмин Чизвелл.

Сейчас девушка активно ведет странички в соцсетях — в "Инстаграме" на нее подписано 102 тысячи человек. Жасмин снимает ролики в TikTok, где рассказывает о моде и культуре 50-х годов, а также водит экскурсии по дому культовой звезды. Актриса поделилась, что ей удалось найти старые журналы с пометками Мэрилин и ее автограф на балке под потолком. В доме полно винтажной мебели, в том числе ванна 1930-х годов, в которой когда-то плескалась сама звезда.